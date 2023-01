Una promoción que deja "una huella profunda"

"Ahora, el futuro es responsabilidad propia de cada uno de nosotros. Eso puede ser abrumador, pero también esperanzador. Tenemos capacidad de elección y, así, de perseguir el éxito propio a pesar de la incertidumbre. Una vez me dijeron que no me pusiese límites, que fuese el mundo el que me los pusiese". Con este emotivo mensaje, Lucía García, mejor expediente y premio fin de grado en Comercio y Marketing, ponía en valor el esfuerzo y tesón de los 239 alumnos que ayer celebraron su acto de graduación al finalizar el curso pasado sus estudios en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de la Universidad de Oviedo.

Por el escenario del teatro de la Laboral, su casa durante su etapa universitaria, desfilaron aquellos egresados para recoger los diplomas que les acreditan como graduados de Comercio y Marketing (107 alumnos), Trabajo Social (70), Turismo (42) y Gestión y Administración Pública (8). También otras 12 personas recogieron el título de máster en Dirección y Planificación del Turismo. Precisamente, un alumno de este título de posgrado, Carlos Mario Wagner, recibió el reconocimiento de la primera edición del premio "Profesor Pérez Pimentel", impulsado por la Fundación Alvargonzález, con motivo de su trabajo final, un análisis del potencial de Asturias como destino para el turismo de observación de aves, tutelado por la profesora Elena Ceniceros. Tras el reparto de diplomas, tocaba entregar las insignias de oro. Una de estas distinciones ensalzó la labor del exrector Santiago García Granda y su "intensa labor, cercanía y apoyo a las iniciativas" desarrolladas en la facultad. "Hay que destacar su gran potencial en un entorno único como es la Milla del Conocimiento. El turismo y desarrollo económico y social de Asturias son oportunidades para sus egresados", destacó, tras realizar un repaso a la evolución del centro durante sus años como rector. La misma condecoración fue entregada a Jesús Mier Barrenechea, graduado en Turismo y actualmente director del hotel La Rectoral de Taramundi. "Dejé Ensidesa para estudiar Turismo, algo extraño por aquel entonces. No me imaginaba que iba a ser capaz llevar el buque insignia del turismo rural en Asturias, que luego resultó ser el de España", puso como ejemplo para animar a los recién graduados. Asimismo, la insignia de plata se le otorgó a Gonzalo Villarino, exsecretario académico de la Facultad. "Sois presente y seréis nuestro futuro. Vuestro éxito es la mejor proyección que este centro puede tener. Dejaréis una huella profunda, como ya habéis hecho aquí", ensalzó el decano Levi Pérez Carcedo. Por su parte, el rector Ignacio Villaverde, quien celebró la reciente acreditación institucional del Consejo de Universidades, fue el encargado de cerrar el acto: "Os habéis ganado la condición de universitarios. Ahora, con vuestras acciones, decidiréis lo que seréis y lo que será la sociedad a la que pertenecéis". Junto al rector y el decano, completaron la mesa presidencial Santos Tejón, concejal de Promoción Económica y Empleo; Cristina González, directora general de Universidades del Principado, y José Manuel Parrilla, secretario académico de la Facultad.