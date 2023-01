El pub que ayudó a los apuñalados de El Llano critica la inseguridad

"No podemos pagar justos por pecadores". Así se expresa Celso Javier Alenza, el propietario del local de ocio nocturno 180 grados, ubicado en el número 73 de la avenida de Gaspar García Laviana. Este local es en el que pasaron la noche los tres apuñalados la madrugada del viernes al sábado y al que acudieron a pedir ayuda tras ser heridos por al menos dos jóvenes magrebíes a los que aún busca la Policía Nacional, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA. Lo dice por el frente común de los vecinos del número 65 de la avenida en contra de la "inseguridad" del barrio. Estos residentes explicaron, a raíz de la reyerta de este fin de semana, que van a recabar apoyos en otras comunidades en su lucha contra la concesión de licencias hoteleras "indebidas". Alenza, por su parte, explica que el origen de todos los problemas se debe a un pub ubicado en el número 71 de Gaspar García Laviana, que es el local del que supuestamente eran clientes los autores de las puñaladas de este fin de semana.

El hostelero lleva siendo el propietario del 180 grados desde hace 11 años y ahora reclama que se actúe con mano dura contra este local cuando se salte las normas. Explica que los problemas son una constante. Que hay peleas, excrementos, roturas de vasos y gritos a altas horas de la madruga. Apunta también hay que trifulcas entre los clientes y la mujer que lo regenta. "Está abierto todo el día como si fuera un after. Hay peleas a la puerta de su recinto y gente consumiendo en la puerta. Crea inseguridad a todos los vecinos y negocios que estamos cerca", expresa. "Voy a abrir otro local en la calle y no me parece justo que un negocio empañe la buena imagen que queremos dar el resto de negocios. Esta situación no solo me afecta negativamente a mí, sino a todos los negocios que estamos en esta parte de Gaspar García Laviana", concreta Alenza.

Alenza explica que, obviamente, cuando se transita el ocio nocturno suele haber problemas ligados a la noche. Es decir, encontronazos y palabras más altas que las otras. La política de su local, apunta, es tajante con este tipo de situaciones primero porque tienen un portero en la puerta para regular todo ello. Y segundo, porque cuando la cosa se pasa de madre es el mismo dueño el que llama directamente a las autoridades para evitar que los problemas pasen a mayores. "Directamente, recurrimos a Policía Nacional", señala.

Los tres apuñalados el pasado sábado eran dos de ellos clientes habituales del 180 grados. El tercero había trabado amistad esa noche con las que serían las otras dos víctimas. El que se llevó la peor parte fue un hombre de 42 años que recibió cuatro puñaladas en la espalda,. Le provocaron un neumotórax y tuvo que ser evacuado en ambulancia al HUCA. Ingresó en la UVI. Ya está fuera de peligro, pero sigue ingresado en Oviedo. Los otros dos chicos se llevaron varias heridas con arma blanca en el cuello y en la clavícula, pero eran mucho más leves. Precisamente fue una camarera del 180 grados, que ya se encontraba cerrado cuando sucedieron los hechos en plena calle, la que tuvo una actitud ejemplar al intervenir en la situación. Tomó servilletas de papel para taponar las heridas del que se llevó las cuatro cuchilladas en la espalda mitigando así la pérdida de sangre.

Alenza no es el único que ha señalado al pub del número 71 como una fuente de problemas. Los vecinos y comerciantes de la zona apuntan a que es común que haya peleas y ruidos a muy altas horas de la madrugada. Hay vecinas que ya se lo han tomado como algo tan cotidiano que ni siquiera se asoman a la ventana cuando notan barullo. Los dueños de otros locales de la zona también señalaron el pasado sábado que es común que se formen jaleos en las inmediaciones a este portal. "Al igual que los vecinos, nosotros estamos siendo perjudicados", zanja Alenza.