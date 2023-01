La salida de Olmo Ron tensiona al PSOE por el reparto de sus competencias

La renuncia de Olmo Ron como concejal de Obras Públicas y proyectos de Ciudad para asumir la dirección general de Emigración y Memoria Histórica del Principado, a falta de cinco meses para terminar el mandato, provocó ayer una catarata de opiniones (casi más que militantes tiene el PSOE de Gijón) de teléfono en teléfono, pero ni una sola palabra a nivel institucional. Ni del interesado, ni de la Alcaldesa, ni de Monchu García ni nadie de la ejecutiva local. Cuando todo parecía calmado en torno a Luis Manuel Flórez, "Floro", como candidato a las elecciones tras meses de "barullo", la mecha se ha vuelto a prender y ahora crece la desconfianza. Mientras, el gobierno local se queda cojo (María Caunedo tomará posesión de su acta en sustitución de Olmo Ron) y con un área que ninguno de los integrantes del equipo de Ana González quiere asumir. "Nadie quiere llevar los panchos que deja", se escucha en la ejecutiva. Ni siquiera descartan que sea la propia Alcaldesa quien asuma sus competencias.

La remodelación del gobierno local parece obligada. Porque a las labores de la concejalía (con multitud de proyectos encima de la mesa para dejar encarrilados de cara al próximo mandato) se suman las responsabilidades de Olmo Ron como presidente de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) y en la Empresa Municipal de Aguas (EMA). La primera, cabe destacar que lleva en el foco de la polémica en los últimos meses tras el cese del gerente, Alfonso Baragaño, tras un caso de acoso sexual cometido por un capataz, como desveló este periódico. No aparece sencillo encontrar solución dentro del gobierno local (a más de uno pilló por sorpresa la decisión de su compañero). Una de las concejalías que comparte sede con Obras Públicas es Urbanismo, pero Loli Patón no parece muy dispuesta a ello, según las fuentes consultadas.

La pelota está en el tejado de Ana González, que ayer anulaba un acto público en la Laboral por enfermedad. Suya es la responsabilidad de tomar esa decisión, algo que tienen muy claro en la ejecutiva. "Le corresponde a ella", dicen.

Pero al jaleo de cuadrar otra vez las responsabilidades de los once concejales socialistas en el Ayuntamiento, también se suman los enredos por la decisión final que Olmo Ron estuvo meditando desde finales de año. Hubo dudas, pero rechazarla podría implicar que no habría una segunda oportunidad en mayo. Y aceptó. Ese viaje al Principado ha sido visto por algunos como una deslealtad a Ana González (a la que apoyó en los momentos más duros) y entre aplausos por otros. La mayoría, eso sí, cuestiona el momento y pone de relieve todos los asuntos que deja "empantanados" en el Ayuntamiento. Las críticas van también hacia la FSA y el Principado por "pescar" a Olmo Ron cuando solo les quedan cinco meses de mandato a un gobierno que, pase lo que pase, no repetirá con su conformación actual. Los hay que lo interpretan como una puñalada a la Alcaldesa, que se enteró directamente por su concejal del ofrecimiento. Desde la ejecutiva local le desearon "suerte y aciertos en su desempeño".

Socio de gobierno

Las dudas alcanzan también al socio de gobierno en el Ayuntamiento, IU, que ve "con preocupación" que "a cuatro meses de las elecciones salga del gobierno la persona en cuya concejalía recae la ejecución de la mayor parte de los fondos europeos, que es prioritario en estos momentos", señaló Ana Castaño, coordinadora de IU. Igual en Podemos: "La ciudad no se puede ver afectada la ciudad en ningún momento".

La oposición, entre críticas a la gestión, va en la línea. "Puede ser caótico en este fin de legislatura, con toda la ciudad empantanada con las obras", dice Ciudadanos. "Las cuestiones internas en el PSOE siempre las acaban pagando los gijoneses", lamenta Foro. "Nos preocupa que se vean perjudicados los proyectos pendientes en Gijón", remata el PP.