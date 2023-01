La Alcaldesa rechaza que Tuero asuma Obras Públicas, como le pedía el PSOE

La reestructuración del gobierno local ante la renuncia del edil de Obras Públicas y Proyectos, Olmo Ron, para pasar a ocupar un cargo de segundo nivel en el Gobierno regional a cinco meses de que concluya el mandato, está suponiendo un nuevo motivo de desencuentro entre la dirección del PSOE de Gijón y la alcaldesa, Ana González. Esta última ha rechazado la petición que le formuló el secretario general de los socialistas gijoneses, Monchu García, para que el edil de Deportes y Zona Rural, José Ramón Tuero, tome las riendas de la concejalía de Obras Públicas y Proyectos, según confirmó ayer a este diario la propia Alcaldesa. La reorganización del gobierno, no obstante, no empezará a plantearse hasta el inicio de semana, pero, tras el "no" de Loli Patón a Obras Públicas, la idea es repartir las competencias de Olmo Ron (hay que sumar la presidencia de Emulsa y la de la EMA) entre tres miembros del gobierno.

Tuero, que a lo largo de este mandato ha inaugurado múltiples obras municipales en la zona rural, es uno de los tres concejales (junto a Marina Pineda y Natalia González) que son afines a la actual dirección de la ejecutiva local socialista. Respaldaron la iniciativa de un grupo de militantes para promover primarias para la Alcaldía, lo que forzó a Ana González, que quería repetir, a dar un paso a un lado dentro de un proceso que acabó con la militancia eligiendo a Luis Manuel Flórez, "Floro", como nuevo candidato. Los afines a la ejecutiva local son previsiblemente los únicos que continuarán en el próximo mandato. El motivo que alegó Ana González ante el secretario general del PSOE local para rechazar que Tuero asuma las competencias de Obras Públicas y Proyectos es que el edil de Deportes y Zona Rural es el único que tiene experiencia para continuar gestionando esa áreas, recalcando que la gestión del Patronato Deportivo Municipal es muy compleja y que su experiencia en gestión de la zona rural se ve también reforzada por el hecho de que José Ramón Tuero fue en su día alcalde del municipio leonés de Mansilla de las Mulas, explicó la Alcaldesa. Su argumentación para rechazar la propuesta de Monchu García también fue que el objetivo es que ante situaciones como esta, que obligan a remodelar el gobierno local ante la salida de un concejal, la situación afecte lo menos posible al ejecutivo municipal y no se traduzca en un descabezamiento del mismo. La nueva estructura del gobierno local para tapar los agujeros que deja la salida de Olmo Ron tras haber aceptado el cargo de director general de Emigración y Memoria Histórica del Principado pasará por repartir entre ediles socialistas que forman parte del gobierno local sus competencias: la concejalía de Obras Públicas y Proyectos de Ciudad, así como las presidencias de las empresas municipales Emulsa y EMA. La decisión, exclusiva de la Alcaldesa, no comenzará a materializarse hasta la próxima semana, toda vez que la regidora lleva apartada de su actividad habitual por enfermedad desde que visitó el colegio público Rey Pelayo. El único contacto hasta el momento fue con Dolores Patón, Loli, titular de Urbanismo y Distritos, que declinó hacerse cargo de Obras Públicas ante la ingente carga de trabajo que tiene con sus competencias actuales. Precisamente Loli Patón y Olmo Ron son los dos concejales socialistas en los que más se ha apoyado la Alcaldesa para su gestión, y son áreas clave en un momento en el que la Alcaldesa está poniendo todo su empeño en impulsar proyectos en la recta final del mandato, pese a que el PSOE prevé virar en algunos tan relevantes como la reforma del Muro en el caso de revalidar el gobierno local en el próximo mandato. A Obras Públicas también le compete la gestión de los proyectos municipales financiados con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. Varias de las áreas que deja atrás Olmo Ron llevan tiempo, por otra parte, envueltas en polémicas, como son Emulsa y la EMA. La marcha de Olmo Ron, de la que algunos funcionarios municipales ya eran conocedores desde hace casi dos semanas, fue interpretada desde diversos ámbitos socialistas como una maniobra del sector hegemónico de la FSA para buscar un acomodo para uno de los miembros de su ejecutiva, que previsiblemente no va a volver a integrar la candidatura municipal socialista en las elecciones de mayo. El momento en el que se hizo, propiciando una reestructuración del gobierno local a escasos meses de las elecciones, es lo que causó más perplejidad. Algunas fuentes apuntan que como director general del Principado no tendrá que cesar en junio, ya que este tipo de cargos permanecerán en funciones hasta septiembre u octubre. Otros matizan que Olmo Ron tiene una ocupación a la que poder regresar, al margen de la política, ya que es operario de mantenimiento de ArcelorMittal, en excedencia por razón de sus cargos. La mandataria ya rechazó en 2021 la petición de Tuero para asumir Educación y Cultura Los argumentos de Ana González para rechazar la petición del secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón para que José Ramón Tuero se hiciera cargo de la concejalía de Obras Públicas fueron los mismos que utilizó para descartar que su rival en las primarias añadiese a sus responsabilidades en Deportes y Medio Rural las competencias en Educación y Cultura, cuando en 2021 dimitió el entonces edil de esta área, Alberto Ferrao. Ferrao fue designado como coordinador de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura inmediatamente después de haber dejado el Ayuntamiento tras las tensiones con parte de su equipo y otros miembros del gobierno local. En aquella ocasión, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, Ana González optó repartir también las competencias, encargando Cultura al concejal que se incorporaba al Ayuntamiento al correr la lista, Manuel Ángel Vallina, y endosando Educación a la edil de Servicios Sociales, Natalia González. No quedó ahí la cosa. La Alcaldesa aprovechó para efectuar en abril de aquel año una remodelación más amplia de su equipo de gobierno, que afectaba en total a cinco concejalías. Además de las dos citadas, Salomé Díaz Toral pasó a asumir las competencias en materia de Memoria Democrática. Loli Patón también asumía por entonces Urbanismo, que hasta ese momento estaba en manos de José Luis Fernández, quien, por su parte, se quedó con Seguridad Ciudadana. Patón también pasó a asumir la gestión de todos los distritos de la ciudad, incorporando bajo su paraguas a los distritos Oeste y Centro, hasta entonces en manos de Carmen Saras, quien pasó a asumir las competencias de Cooperación al Desarrollo, que hasta entonces llevaba Natalia González.