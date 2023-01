El centro del Monte Deva tendrá una gran galería de cristal y una nueva entrada

El centro de interpretación del Monte Deva siempre tuvo un hándicap: darle la espalda al público. Los visitantes que entran al aparcamiento tienen aún hoy que rodear el alargado edificio antes de poder acceder a la fachada principal, la sur, y desde ahí se encuentran con una disposición de puertas muy poco orientativa. La gran reforma diseñada para el complejo –que ha presupuestado ya para este año su primera fase de ejecución por más de 30.000 euros–, apuesta por dos grandes cambios en el edificio reimpulsar su uso: crear un nuevo acceso en la fachada norte, que pasará a ser la entrada principal al recinto, y comunicarlo con el lateral sur con una gran galería acristalada que facilite el tránsito entre el resto de espacios. Una galería que se servirá de la actual estructura soportalada del edificio y que ayudará a asentar la que había sido otra de las grandes prioridades del proyecto: diferenciar de manera clara los espacios para visitantes, las salas de actividades y las zonas reservadas para el personal. Se ha diseñado, además, un gran auditorio con mobiliario móvil que podrá albergar hasta a 90 personas.

El proyecto arquitectónico del complejo fue diseñado por el arquitecto Juan Enrique Álvarez Cabezuelo y su propuesta inicial sirve de base para la reforma. El experto, en la memoria del proyecto que presentó al equipo de gobierno, señaló que en el centro "existe una situación de partida que complica el correcto uso del edificio". Esta es, que su acceso "no es fácil", porque "no se puede llegar a pie desde el centro urbano y no hay transporte público" hasta la zona. Así, el vehículo privado es desde hace años casi la única opción para visitar el complejo, más allá de las excursiones pactadas que fletan autobuses.

Hacer más visibles las zonas de estacionamiento, por lo tanto, se considera una prioridad para una reforma que busca solventar también la distribución de espacios. A juicio del arquitecto, resulta "incómodo" llegar al Monte Deva porque cuando el usuario aparca con su coche en una explanada sin señalizar se encuentra con una larga pared de piedra. Sin entrada visible por este lateral, "esto obliga actualmente al visitante a tener que rodear el edificio" para dar con las varias entradas de la fachada sur. "La fachada a la que se enfrenta el visitante nada más bajar del coche o autobús es muy hermética, sin apenas huecos, con una escala y proporción más cercana a la de un edificio de uso industrial", ahonda el experto.

En la primera fase de reforma, por tanto, la obra central será crear una entrada en este frente norte y una primera redistribución de los espacios interiores para crear un recibidor formal. Esta actuación, valorada en 32.400 euros, le dará la vuelta al centro, que dejará de "dar la espalda" a los visitantes, y el equipo de gobierno pretende licitar la obra este mismo año.

Próximos pasos

Con esta primera obra, quedará lista la estructura para albergar el siguiente gran cambio del centro de interpretación: la galería acristalada. El arquitecto lo define en su proyecto como "un elemento construido" a mayores, adosado a la fachada sur sirviéndose de la zona de porche, "generando un cubo de vidrio que funciona como elemento visible marcando la entrada". De este modo, ese cubo acristalado protagonizará la entrada de la fachada norte y "atravesará" el complejo para continuar a lo largo de la fachada sur, actuando como distribuidor hacia el resto de accesos.

Solucionado el problema de la orientación del edificio, el proyecto de reforma se adentra también en la propia organización de espacios, que hasta ahora no diferenciaba con demasiada claridad los espacios para visitantes espontáneos, las áreas para excursiones programadas y las zonas de oficina para el personal. El equipo de Cabezuelo, siguiendo las pautas del gobierno local que pedía una propuesta dinámica para modificar algunas salas en función de la necesidad, plantea el uso de mobiliario móvil que se puede desplazar sobre la marcha. La gran potencialidad de este diseño es que el Monte Deva podrá disponer tras su reforma de un gran auditorio en el lateral izquierdo del edificio –junto a la sala de exposición permanente– pero que, cuando no se use, puede reducirse en tamaño y dejar paso a un espacio dinámico de usos múltiple. El auditorio, ocupando toda la sala, tendrá un aforo de unas 90 personas y, en su formato reducido, de unas 25, dejando espacio para hasta dos salas de actividades. En el ala derecha del edificio se ubicará la sala de exposiciones temporales, que tendrán también "paneles modulares" que se pueden mover y modificar según la propuesta artística del momento. Se reservan espacios, además, para una biblioteca y varias zonas de oficinas con accesos separados.