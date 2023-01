La estampita y el tocomocho siguen de moda

Mientras las estafas digitales sobrecargan de trabajo a los investigadores policiales –un tipo de delito que sigue sin conocer techo y que supone, cada día, la mitad de las denuncias que se presentan en la comisaría de El Natahoyo– todavía hay delincuentes que siguen apostando por los métodos tradicionales. La realidad es que los populares timos de la estampita y el tocomocho –que proliferaron a principios del pasado siglo– no pasan de moda, y en lo que va de año ya son dos las denuncias que trata de esclarecer la Policía Nacional en Gijón. En ambos casos, las víctimas son mujeres de avanzada edad, que cayeron en las trampas de estos delincuentes que en muchos casos logran que los afectados ni siquiera denuncien por la vergüenza de haber caído en la trampa.

El denominador común de ambos timos es que están protagonizados por "auténticos profesionales que actúan rápido y son muy creíbles, por lo que puede ser fácil caer en la trampa". En el caso del tocomocho, que deriva de la expresión "tocó mucho", consiste en abordar a alguien por la calle, principalmente personas mayores, con el pretexto de tener un décimo de lotería premiado (actualmente hay tantas modalidades como sorteos) y no poder ir a cobrarlo por alguna razón. Los delincuentes muestran incluso a sus víctimas una falsa lista de boletos premiados donde aparece el número que le han enseñado previamente y ofrecen el décimo supuestamente ganador a cambio de una suma importante de dinero. Los consejos policiales son muy claros: la única forma de que te toque la lotería es jugar (y comprando solo en locales o a vendedores autorizados) y desconfiar de cualquier trato beneficioso que un desconocido plantee de buenas a primeras.

En lo relativo al timo de la estampita, que comenzó a producirse en España a partir de 1910. Pues hoy en día todavía sigue logrando resultados. Consiste en que uno de los delincuentes simula tener una discapacidad intelectual y entabla conversación con su víctima, de nuevo de avanzada edad en la mayoría de casos. Le muestra una considerable suma de dinero, sin darle valía alguna, y advirtiendo que tiene muchos más en casa. Acto seguido entra en escena el segundo de los estafadores, que es quien propone a la víctima engañar al "tonto" cambiándole lo que tiene por algo de dinero o joyas.

En lo que va de año en Gijón se han producido ya estos dos tipos de timos. En ambos casos son mujeres de más de setenta años las víctimas, que al final acabaron interponiendo una denuncia en la comisaría de El Natahoyo. "Todos los años hay varios casos, pero muchas personas no se atreven a venir a denunciar, por vergüenza o porque este tipo de casos implica reconocer que tú también querías engañar", reflexionan las fuentes policiales consultadas por este periódico.

Este tipo de delitos se producen en toda España y se resolución no es sencilla, porque los delincuentes actúan muy rápido y las víctimas, entre la edad y los nervios, muchas veces no aciertan a dar detalladas descripciones. El pasado mes de agosto, sin más lejos, una mujer de 82 años denunció haber sido víctima de la estampita. No fue un caso aislado, se produjeron episodios similares durante el periodo estival que provocaron investigaciones de la Policía Nacional. Esta afectada llegó a entregarles joyas de oro valoradas en alrededor de 1.500 euros. Y en el mes de mayo, también por el método del tocomocho, otra mujer llegó a entregarles 1.700 euros que retiró de su banco en la plaza del Carmen. En marzo de 2021 hubo dos denuncias por casos similares en La Calzada y El Llano. El goteo, explican, es constante y de ahí que pidan prudencia a la ciudadanía.