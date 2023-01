Un médico inquieto de ocho apellidos playos

Con una vocación médica heredada de su abuelo, el facultativo Iván Pidal (Gijón, 1973) asume ahora el cargo de director de Salud Pública del área sanitaria V en la que se enmarca la ciudad con dos buenas cartas a favor: su buen conocimiento de una red de atención primaria que lleva años adoleciendo de una reforma en profundidad y su experiencia en gestión como coordinador de equipos de centros de salud. Vinculado durante casi toda su vida al Grupo Covadonga, entidad de la que es vocal de la actual junta directiva, el entorno de Pidal lo defiende como un buen fichaje por la sensación de que el médico puede resultar una cara amiga para atraer a nuevos facultativos a una ciudad que él siempre defiende a capa y espada. Amante del cine y de la literatura y viajero empedernido, el gijonés tendrá que limitar ahora su agenda privada en un año en el que los centros de salud de la ciudad afrontan todo tipo de obras y cambios organizativos.

Decir que Pidal es gijonés quizás no sea suficiente: es un médico de ocho apellidos playos. Por parte materna, su abuela era de Cimadevilla y su abuelo, de El Coto. Por la rama paterna, su abuela era de La Calzada y su abuelo, de Quintueles. Sus padres siempre vivieron en El Muelle. El abuelo de El Coto, además, marcó su carrera. Se llamaba Mario Meana y fue durante cosa de dos décadas un médico muy popular de La Camocha. Terminó después su trayectoria, hasta su jubilación, en el centro de Puerta de la Villa, y fue de esos médicos que supieron dejar huella en la ciudad. A los hermanos Pidal, de hecho, aún les saludan a veces pacientes que recuerdan sus consultas con Meana y su legado se mantiene vivo en el árbol genealógico: un sobrino y uno de sus hermanos se llaman Mario.

El tercer hermano de los Pidal se llama Diego y, además de ser también médico, es el gemelo idéntico del nuevo director de Salud Pública, lo que desde hace años provoca a veces cierta confusión entre los pacientes y desde siempre ha sido una broma recurrente entre amigos. De hecho, Diego Pidal es coordinador del centro de salud Parque-Somió y, cuando se hizo oficial el nombramiento de su hermano como director de Salud Pública, varios pacientes fueron apenados a su consulta para despedirse. Ahora es un poco más fácil distinguirlos porque –y el entorno de ambos agradece mucho este gesto– han tenido el acierto de apostar por estilos de peinados diferentes, pero en su juventud ni siquiera sus amigos lograban distinguir a este dúo. El único truco era fijarse en cómo escribían o con qué mano cogían el refresco: Iván es diestro y Diego, zurdo.

Pidal cursó sus estudios con los jesuitas y terminó el Bachiller en la Laboral, donde había dado clase su padre. Allí, con su hermano gemelo, se adentró en el mundo del hockey, una afición que ambos abandonaron un poco como jugadores mientras hacían la carrera –es difícil ajustar horarios cuando se estudia Medicina– pero que nunca aparcaron del todo gracias a su vinculación con el Grupo Covadonga. Pidal, de hecho, es vocal de la actual junta directiva y mantiene una estrecha amistad con el responsable de la entidad, Antonio Corripio. Es padrino de la hija del presidente y gestiona como entrenador el grupo de las "mamás" del hockey del Grupo, una iniciativa que apuesta por enseñar esta disciplina a las madres de niños que juegan a este deporte aprovechando los ratos muertos que tienen ellas mientras los pequeños entrenan.

Fuera del horario laboral, Iván Pidal no se sabe estar quieto. Tiene una cuadrilla de amigos con la que comparten una afición casi fanática por los viajes. El médico se ha subido a muchos aviones y se reserva dos o tres escapadas al año para viajes un poco más ambiciosos. Se conoce buena parte de Europa y recuerda con cariño viajes recientes a Argentina y Estados Unidos.

Esta vena aventurera, sumada a su vocación médica, le ha hecho labrarse un don de gentes particular, una facilidad de entablar confianza con desconocidos, y fue esa fama una de las facetas que tomaron en consideración desde la consejería de Salud a la ahora de ofrecerle, hace ahora cosa de seis años, asumir el cargo de coordinador de equipo de atención primaria en el área sanitaria V, en la que se enmarca Gijón. Desde ese momento, fue la mano derecha de Óscar Veiras, su predecesor, por lo que el cese del gallego el pasado octubre para que ocupase el nuevo cargo de subdirección de Atención Primaria del Sespa ya dejó a Pidal como responsable en funciones de un puesto que se consolidó a finales del mes pasado. Cuando no está en el despacho, en el aeropuerto o en el Grupo Covadonga, Pidal se reserva largos ratos para la cultura. Su gusto personal le aleja de los superventas y le acerca a lecturas más bien densas, y con los años ha ido cultivando una cinefilia bien cuidada. Su familia ya sabe que si está desocupado y no le cogen el móvil seguramente sea porque el médico está embelesado con alguna serie desconocidísima en Filmin.

Así, entre los viajes y las lecturas y sus anécdotas deportivas, entablar conversación con Pidal es bastante sencillo. Y el Sespa espera que su facilitad de trato, sumada a una disciplina laboral muy entrenada, ayude a convencer a más sanitarios para trabajar en el área en un momento de especial complejidad para la sanidad asturiana y la de todo el país, donde la falta de personal hace que las comunidades con contratos más atractivos puedan cubrir más fácilmente sus cupos.