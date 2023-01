"Si nos garantizan la práctica regular de piragüismo, retiramos las denuncias"

Antonio Corripio cumplirá en marzo siete años al frente del Grupo Covadonga. Encara el tercer año de su segundo y último mandato. Todo un reto para un club inmerso en la renovación de todos sus accesos con un moderno sistema de reconocimiento facial.

–Siete años al frente del Grupo. ¿Qué tal lo ha llevado?

–Nos ha tocado de todo. La fusión, la repetición de un mandato, un cambio en el modelo de gestión del club, una pandemia y las consecuencias de la guerra de Ucrania. La experiencia, aun así, ha sido muy positiva. Ser presidente del Grupo me ha aportado mucho en lo personal y lo profesional. He aprendido mucho de todo el mundo. El mayor miedo que tengo es no hacerlo bien. Cuando nos equivocamos, que nadie lo dude, los primeros que los sentimos somos nosotros. El tiempo que nos queda queremos hacer las cosas bien, dejar buen sabor de boca a los socios y pasar como una buena junta directiva y un buen presidente.

–Han emprendido importantes inversiones como el nuevo sistema de accesos. ¿Qué tal va?

–La respuesta es muy buena. Sus aportaciones en este periodo de prueba nos han permitido mejorarlo. Tenemos un hándicap, y es que estamos a la vanguardia de los clubes en esta materia. No hay un sistema así en ningún club polideportivo de Europa, así que no tenemos una experiencia previa en la que basar nuestro modelo. Los plazos no se están cumpliendo como nos gustaría porque a medida que pasa vamos implementando mejoras.

–¿Qué van incorporar tras la fase de pruebas?

–Medidas de seguridad como el "antypass back". Por poner un ejemplo, ahora si pones la cara el sistema te abre y, aunque no accedas, si vuelves a poner la cara vuelve a abrir. No lo vamos a implementar, no obstante, hasta que los socios no estén completamente familiarizados con el sistema. Hay que puntualizar que este sistema es susceptible de ser subvencionado con los fondos europeos Next Generation.

–¿Cómo?

–Hemos contratado un gabinete de asesores expertos en la gestión de fondos europeos. El sistema del control de accesos cuesta algo más de medio millón de euros. Es un coste importante, así que subvencionarlo sería importante. Por otro lado, vamos a incorporar un sistema de placas solares para mejorar la eficiencia energética en 2023. Por ahora, estamos recibiendo ya propuestas de las empresas. Y valorando tanto fondos europeos como subvenciones regionales. La idea es tenerlas instaladas ya este mismo año.

–¿El nuevo sistema de accesos irá a más?

–Es un producto escalable y ahora hemos sentado las bases. Luego nos vamos a centrar en el resto de gente que viene al club y no es socia. El Grupo tiene tres millones de accesos al año, así que controlarlos es importantísimo. Y quiero agradecer a los socios su participación en la prueba piloto y pedirles un poco de paciencia hasta completar las pruebas. El resultado seguro que merecerá la pena.

–Hay quien lo tacha de despilfarro.

–Recuerdo que es subvencionable y ojalá lo consigamos. Pero obviemos un momento lo que cuesta. ¿Es bueno para el Grupo tener un control que regule los tres millones de accesos? Creemos que sí. El Grupo es un entorno seguro compuesto sobre todo por familias y por niños a los que hay que proteger. Merece la pena invertir en ello. Además, este sistema facilita la entrada porque hay más accesos.

–¿Qué más retos hay en 2023?

–Cerrar el ejercicio con resultado positivo. Es difícil por la subida energética. Para compensar la subida de los gastos incrementamos los ingresos. Los cursillos crecieron de forma exponencial y mantuvimos patrocinios. Invertiremos también en mejoras de las instalaciones y en la renovación de equipos de gimnasio.

–¿Cómo va el plan director?

–Lo tenemos preparado para presentarlo al Colegio de Arquitectos y Aparejadores de Asturias, pero requiere una normalización de las instalaciones principalmente en la circulación y las evacuaciones. La duda es si empezar a ejecutarlo nosotros o dejarlo preparado para la junta directiva que venga detrás. A lo mejor, podremos iniciarlo, lo que condicionaría a la próxima junta, pero en ningún caso terminarlo. Es una decisión complicada y la tomaremos en las próximas semanas. A parte, estamos con la captación de recursos. Dijimos que lo íbamos a hacer con patrocinios, sin que los socios pusieran un euro.

–¿Y Mareo?

–Presentamos el plan especial y estamos a la espera de respuesta para saber qué podemos hacer.

–¿Se va a abrir el Grupo a nuevos socios?

–No. Propusimos en 2017 dar entrada a 295 personas cuando había gente que llevaba más de diez años en lista de espera. Los socios dijeron claramente que no, así que nuestro compromiso está claro.

–Van por la tercera demanda, tras dos ganadas, con el anillo navegable. ¿Hay novedades?

–Seguimos esperando la llamada del Ayuntamiento para hacer todo de forma consensuada y que puedan cumplir con el compromiso que adquirieron de mantener el piragüismo en el Piles. No estamos en contra de naturalizar el río, pero sí de eliminar una práctica deportiva. Si no se puede con el anillo, que garanticen un sistema similar. Las compuertas hinchables ya demostraron que permiten la libre circulación del agua sin que se estanque. Sorprende tanta prisa por querer acabar con un proyecto, considerado exitoso, de otro equipo de gobierno socialista como el de Paz Fernández Felgueroso.

–El concejal Aurelio Martín dijo que su último recurso trata de anular los acuerdos de la soberanía popular. ¿Creen que están judicializando la política?

–Pero es que las sentencias nos dan la razón. La pregunta es por qué lo judicializamos. ¿Por qué no nos llamó? Aurelio Martín nunca se ha puesto en contacto con el Grupo. Los primeros interesados en tener un río y una playa limpia somos nosotros, y demostramos que se puede hacer manteniendo la práctica del piragüismo regularmente. ¿Por qué no lo hacemos juntos? Tratan de imponernos una ideología y una forma de hacer las cosas con las que no estamos de acuerdo.

–Continúe.

–¿Después de dos sentencias en contra no hay autocrítica? ¿No se le pasa por la cabeza a Aurelio Martín que quizás ha hecho algo mal? Parece que cada vez que habla tiene la verdad absoluta y todos estamos equivocados. Estamos dispuestos a retirar todas las denuncias si se comprometen por escrito a mantener la práctica del piragüismo en el Piles con unos azudes hinchables que permitan, en unas horas determinadas y muy pocas a lo largo del año, para que se pueda practicar regularmente este deporte, que no es exclusivo del Grupo.

–Las dos sentencias están recurridas.

–Sí, ¿pero qué pasa si el Tribunal Superior de Justicia de Asturias nos da la razón? ¿Va a pagar con su dinero los gastos en los que haya incurrido de ahora en adelante? Hablamos de dinero público. Entendemos que, aunque se marche, no elude la responsabilidad. ¿Pero de qué responsabilidad hablamos? ¿Política o patrimonial? Entendemos que debería ser la segunda.