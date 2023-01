La negociación presupuestaria parece algo encauzada con la predisposición de Ciudadanos para pactar con el gobierno local una abstención que permita a aprobar las cuentas. Según señaló ayer el concejal Rubén Pérez Carcedo, la idea de votar a favor del borrado se da "casi por descartada", porque explicó que su partido "no habría hecho unos presupuestos así". Y dijo que ve con dudas el gran montante que se destina en el apartado de inversiones a la financiación de fondos europeos, que "limitará" la capacidad económico del Consistorio. Pese a ello, el edil reconoció haber tenido ya dos reuniones con Marina Pineda, portavoz del gobierno, y considera que su formación es con la que el gobierno "más ha intensificado" el proceso de negociación.

"Aunque se diga que el gobierno habla más con podemos, el gobierno sabe que somos un socio de fiar y que no nos dejamos llevar por cuestiones electorales, que somos razonables", aseguró el concejal, que explicó que su equipo negociará cuestiones "extrapresupuestarias", de carácter político para forzar a que el gobierno "se dedique a gestionar" hasta el final del mandato "y no a abrir más frentes": "Tendrá que hacer cesiones". En el Pleno de mañana, además, Ciudadanos pedirá que la reforma de la plaza de toros aspire a fondos europeos que canaliza el Ministerio y no a la convocatoria de fondos Feder que prevé el gobierno para que el Ayuntamiento pueda "ahorrarse" su parte de cofinanciación, una decisión que obligaría a "simplificar" el proyecto de reforma, ya que la convocatoria que quiere el gobierno plantea cinco millones de euros de ayuda y la que plantea Carcedo se cuantifica en tres.