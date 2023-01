"El registro sensorial de nuestra infancia es el más íntimo que podemos tener"

El programador de cine Fran Gayo (Gijón, 1970), poeta y responsable de programación del Festival de Cine de Gijón (FICX) y afincado desde hace años en Argentina, se estrenó como novelista el año pasado con "La Navidad de los lobos", un libro editado por Caballo de Troya en la colección liderada por el cineasta Jonás Trueba. Cuenta la historia de Alberto Garrido, un gijonés que vive en Buenos Aires y que, tras la aparición fantasmal de su abuela recién fallecida, repasa su historia familiar.

–"La Navidad de los lobos" es su primera novela, tras dos poemarios publicados. ¿Qué pasó después de "Les blanques fogueres", su anterior libro?

–Sentí que ese libro me había dejado completamente exhausto, hasta el punto de decidir distanciarme un poco de la poesía, que es siempre un terreno complejo y altamente exigido. Empecé también a plantearme si querría volver a escribir en asturiano en el futuro. "La Navidad de los lobos" parte de un lugar opuesto a "Les blanques fogueres", comenzó como un divertimento para mí, sin pensar siquiera en la posibilidad de editarlo, y debo decir que más allá de las implicaciones personales siguió siendo un divertimento hasta el final.

–El libro arranca con una aparición y termina con, digamos, una especie de desdoblamiento del personaje. ¿Quería asustar un poco al lector?

–La primera aparición sí que tenía algo de esa intención, tenía en mente los relatos breves de Junji Ito, el mangaka, y otro tipo de acercamientos al género por la vía del cine como "Kwaidan", "Kuroneko", "Onibaba"... En ese momento estaba jugando sin más, los personajes estaban aún sin perfilar. Sin embargo, en el final la intención ya no es la misma: es un desenlace que responde al dilema que el personaje protagonista arrastra a través de todo el libro.

–El protagonista narra sus recuerdos en el Gijón industrial de su infancia y su vida actual en Buenos Aires, y repasa la historia de su abuela en el noroccidente asturiano. Suena biográfico, pero usted cuenta que se sirvió de su propia memoria más a nivel "sensorial" que de vivencias concretas. ¿A qué se refiere?

–Creo que el registro sensorial que guardamos de nuestra infancia, el de los sonidos, olores y sabores, es el más personal que podemos tener, el más íntimo. Y a la vez la otra memoria, la de reconstrucción de un momento social, que puede haber sido el contexto de nuestra infancia, es algo que se puede hacer con una mezcla de recuerdos propios, pero también de consultar hemerotecas, libros o fotografías. Es diferente. A mí me preocupaba mucho intentar dejar constancia de cuestiones como el sonido del cabruñar o del caldo cuando se derrama sobre la chapa de una cocina de carbón.

–No diría, entonces, que estamos ante una novela de autoficción.

–No tengo problemas con la idea de autoficción, sé que es un término que hace unos meses se cuestionó bastante, pero todos los cuestionamientos que se le hicieron me parecieron poco interesantes, la verdad.

–El personaje de Mellos, la aparición del inicio del libro, vertebra toda la novela.

–Ella es la columna vertebral del libro, y si no ella podríamos decir que lo es la relación entre ella y su nieto, Alberto Garrido. A partir de ahí, de sus encuentros y desencuentros, se intentan contar las vivencias de una familia del occidente asturiano desde los años 30 hasta 2025.

–Narra el maltrato que sufrieron los vaqueiros de alzada, pero también la incomprensión y el estigma de las "bruxas" asturianas. ¿Por qué le interesaron estas figuras?

–Más que de las bruxas me interesa mucho la figura de los nigromantes o videntes y la gente que se comunica con los fallecidos. Porque eran figuras de las que en mi familia había escuchado de pequeño hablar en múltiples ocasiones, en especial de Amparo López, "A bruxa de Brañavara". Pero nunca escuché hablar de ellos con desprecio o con desconfianza o miedo, y eso me llevó a pensarlos en términos humanos. ¿Qué tipo de vida puede llevar esta gente? ¿Cómo es su relación con los vecinos? ¿Cuán profunda puede ser su soledad?

–La idea del arraigo (o del desarraigo) marca al protagonista, que recuerda sus orígenes en una ciudad a 11.000 kilómetros de casa.

–Sospecho que el arraigo, una vez lo pierdes, es algo imposible de recuperar. El arraigo como algo relacionado con el lugar donde naciste, donde vive tu familia o donde pasaste tu infancia no es algo trasladable a otro país. Puedes mudarte al lugar más hermoso o más horrible del mundo y sentirte a gusto, crear un nuevo círculo social y familiar, pero eso no tiene nada que ver con el arraigo. De todos modos, el conflicto permanente con el lugar donde naciste y te criaste es otra forma de arraigo, según empiezo a pensar.

–Una peculiaridad interesante es la presentación de personajes en un aparte al inicio del libro. Incluso algunas tramas que no se cierran en la novela sí lo hacen ahí. ¿Por qué este formato?

–El repertorio de personajes es puramente práctico, me preocupaba mucho que en algún momento el libro se volviese confuso al haber tal cantidad de nombres en danza. Pero luego cuando empecé a redactarlo me pareció que no venía a cuento hacer una descripción aséptica de cada personaje, como si se estuviese leyendo el manual de una aspiradora, y ahí surgió la idea de darle una vuelta y añadir características o vivencias a esos personajes que no aparecen en la narración en sí.

–Ha vuelto a revisar el libro recientemente. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Considera "La Navidad de los lobos" una feliz casualidad o le gustaría seguir con la narrativa?

–Lo revisé esta Navidad, precisamente, de cara a una posible edición argentina. Es una sensación muy extraña leerlo, avanzas páginas con la sensación de que todo eso te suena, te resulta familiar, pero que en realidad nunca lo escribiste tú. En cuanto al futuro, lo desconozco por completo.