La remodelación enfada a la dirección del PSOE, que teme un "daño al partido"

El cambio en el gobierno local ejecutado por Ana González provocó ayer indignación entre los miembros de la dirección local del PSOE que lidera Monchu García, que en ningún caso fueron consultados y que temen que "se esté buscando dañar al partido". La remodelación se conoció justo el día en el que la Regidora mantuvo su primer encuentro en el Ayuntamiento con Luis Manuel Flórez, "Floro", candidato socialista a la Alcaldía. No obstante, la primera edil y el aspirante, que había solicitado hace días la cita y acudió solo, no hablaron de este asunto. La reunión, de aproximadamente una hora y cuarto, se saldó con González prometiéndole a Floro "transparencia y colaboración", pero advirtiéndole de que no participará en su campaña electoral, como ya anunció hace tiempo. Además, hablaron de la organización interna del Ayuntamiento y de algunos asuntos de ciudad, como la movilidad.

"Hay un profundo malestar", apuntaron fuentes de la ejecutiva del PSOE (algunos mantuvieron una reunión a la que no pudo asistir su líder) respecto a los cambios en el gobierno local, dejando aflorar nuevamente las tensiones entre la Alcaldesa y la dirección desde la recogida de firmas para convocar primarias, proceso que salió adelante y que se saldó con la victoria de Flórez frente a Ana Puerto. En el PSOE gijonés se aseguraba ayer que la ejecutiva "ha tenido una paciencia infinita" intentando que las discrepancias "lógicas" con González no afecten al gobierno. Pero el rechazo de González a la propuesta de Monchu García de conceder Obras Públicas al edil José Ramón Tuero ha disparado la tensión. "Marca un antes y un después", aseguran estas fuentes, que esperan que la reorganización municipal "no afecte" al desarrollo de la campaña de Floro. La reunión de ayer del aspirante con la Alcaldesa, completamente al margen del cambio de gobierno, sirvió para constatar que Ana González no tiene pensado implicarse en esa campaña. Floro anunció a la Regidora que le gustaría programar una ronda de contactos con los concejales, seguramente en grupos reducidos, para empezar a tener información más detallada de cada área.