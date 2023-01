Rexach, en el juicio del "caso Musel": "A la UTE no le podíamos pedir cantidades que la quebraran"

Con un tomo de apuntes del grosor del volumen de una enciclopedia que le esta sirviendo de guión para los interrogatorios, el fiscal del "caso Musel", Miguel Serrano Solís, intentó ayer poner contra las cuerdas, en un interrogatorio de dos horas y media, al expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach en la primera sesión del macrojuicio por el supuesto fraude en torno a las obras de ampliación del puerto. Un interrogatorio que por cuestión de tiempo quedó suspendido y que se reanudará hoy, en la segunda de las 23 sesiones previstas hasta junio de la vista oral, que se está celebrando en la sala de la Audiencia Nacional especial para grandes causas, ubicada en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, con 21 acusados, de los que uno, José María López Piñol, no se sentó en el banquillo al posponerse el juicio contra él por padecer una grave enfermedad.

Uno de los momentos álgidos de la intervención del fiscal giró en torno a una reunión en abril del 2014 en el Ministerio de Fomento, junto al despacho del entonces secretario de Estado de Transportes, Fernando Palao, entre éste, el entonces presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas; quien era director de El Musel y de la obra de ampliación, José Luis Díaz Rato; y el propio Rexach con diez altos ejecutivos y cargos de los grupos ACS, OHL, FCC y Alvargonzález Contratas y el gerente de la UTE Dique Torres, encargada de la ampliación del puerto e integradas por empresas de esos grupos. Una reunión en la que según el fiscal se pactó aplicar sobrecostes a la obra de ampliación. El núcleo de todo este macrocaso. Ante la pregunta de si la Autoridad Portuaria seguía defendiendo en esa reunión que era obligación de la UTE proveer de los materiales con las fuentes de suministros, como figuraba en el contrato, Rexach respondió: "No podíamos defender algo que abocaba a la quiebra de la UTE por el exceso de gasto que tenían con los materiales de las canteras comerciales". Según dijo, ante la imposibilidad por causas imprevisibles de poner en explotación las dos canteras que había ofertado la UTE para la obra, la de Aboño y la de Perecil 2. El Puerto empezó a pagar sobrecostes a la UTE al mes siguiente de aquella reunión en el Ministerio, si bien Rexach trató de desligar ambas cuestiones, negando entre otras cosas que Palao diera la orden.

Aquellos sobrecostes se empezaron a pagar en abril de 2006, aunque la tramitación administrativa del modificado que incrementó el presupuesto de la obra en 216 millones de euros más IVA (se había adjudicado en 499), no se aprobó hasta diciembre de 2007. Mientras el fiscal, que se conoce el "caso Musel" al dedillo, intentaba acorralar al expresidente portuario respecto a este y a otros asuntos, Menéndez Rexach negaba que las cuestiones que le achacaba fueran irregulares apoyándose, entre otras asuntos, en informes de la Abogacía del Estado de 2007, o echaba balones fuera remitiendo al Ministerio Público a pedir explicaciones al exdirector de la Autoridad Portuaria y también de la obra de ampliación, José Luis Díaz Rato, o apuntando al Ministerio de Fomento y a Puertos del Estado, o destacando que las decisiones se adoptaron en el Consejo de Administración de El Musel.

Al expresidente portuario le flaqueó la memoria en algunos momentos, entre ellos, a la hora de recordar qué altos directivos de las empresas constructoras que forman la UTE que amplió El Musel participaron en la reunión marzo de 2006 en el Ministerio de Fomento –dando solo dos de los nombres de los representantes empresariales–. Tampoco aclaró quién propuso elevar el precio del contrato. "Era algo evidente porque no había materiales suficientes para llevar adelante la obra", indicó, al no haberse podido poner en explotación las dos canteras de las que se preveía extraer la piedra. El expresidente de El Musel también dijo que "no recuerdo que la UTE dijera en ningún momento que abandonaría la obra" si no se elevaba el precio de la misma.

Sí se encargó de recalcar que él no había convocado aquella reunión en el Ministerio, sino que había sido convocado a la misma por la secretaria de Palao.

En aquella reunión, en la que dijo que Palao no dio la orden de comenzar a pagar sobrecostes, según Rexach "lo que se transmitió es, hacer lo que mejor convenga para la continuación de la obra, sabiendo que tenéis un respaldo del Ministerio para ir tramitando lo que haga falta, básicamente el cuadro financiero y técnico".

Con la reunión lo que se trataba era superar "una situación que estaba enquistada" al no haberse puesto en marcha la explotación de las dos canteras previstas y en la misma sí "se zanjó" la petición de la UTE para cambiar el proyecto del dique. "Lo que se dijo es ‘vamos a buscar una solución’ para si hace falta habilitar más fondos, pues se habilita más fondos para que la obra se lleve a cabo. Lo que sí se excluía es que a obra quedara a medio hacer en mitad del Cantábrico, que se lo hubiera llevado el mar", aseveró. Eso se hizo elevando el precio que se pagaba por la piedra. Rexach indicó que, en el Ministerio, se buscó "un campo de juego" ante la petición de la UTE de cambiar las características del dique que se rechazó. "El segundo problema es que había un problema económico creciente", subrayó. Menéndez Rexach recalcó además que "cualquier cambio que se hiciera en el proyecto, tanto técnico como económico, tenía que tener el respaldo y la aquiescencia del Ministerio de Fomento", dado que Puertos del Estado tiene derecho de veto en el consejo de El Musel y además el Puerto carecía de recursos para pagar los sobrecostes e la obra, por lo que requería el respaldo del Ministerio y Puertos.

El interrogatorio del fiscal se remontó incluso a antes de que Rexach tomara las riendas de El Musel, como éste se encargó de recordarle cuando le preguntó por la elección del proyecto para ampliar el puerto pese a las dudas sobre el mismo que expresó su predecesor en la presidencia portuaria, Fernando Palao. "Cuando yo llego, el proyecto ya está aprobado con el visto bueno de todas las administraciones afectadas", explicó.

El expresidente portuario también intentó rebatir el planteamiento del fiscal de que la obra era innecesaria ante las previsiones de que se fuera abandonando el consumo de carbón en la UE. Rexach respondió que la térmica de Aboño aún está operativa y que hoy en día el Puerto no solo importa carbón, sino que también se reexporta desde El Musel a otros países. A mayores, respecto a por qué no se cumplieron las previsiones de tráficos con las que se justificó la obra de ampliación, aludió a las crisis económicas, en especial la de 2008, y dijo que en todo caso era Puertos del Estado quien hacía las previsiones de tráficos. El fiscal, a quien el presidente de la sala, Francisco Viera, tuvo en dos ocasiones que decirle que preguntara en lugar de dar su parecer, también quiso que quedara constancia de que Rexach es ingeniero de caminos de profesión.

En varios momentos de su declaración, aseguró que desconocía los pormenores de los informes técnicos y jurídicos con los que se definió y licitó el proyecto –algunos de ellos de Puertos del Estado que recomendaban hacer cambios en el proyecto–, remitiendo en el primero de los casos al exdirector de El Musel, José Luis Díaz Rato. "Yo no era el técnico; el director, sí", "el director llevaba el día a día de la obra, magníficamente, por cierto", llegó a decir. Una de sus respuestas incluso puede ser comprometida para este último porque, tras reconocer que garantizar el aprovisionamiento de piedra era fundamental para una obra de este tipo, el fiscal le preguntó por qué se valoró con solo un 2 por ciento sobre el total de la puntuación de la oferta técnica respondió. "Me extraña mucho que sea esa valoración de los dos puntos, pero el director se lo podrá explicar, y desde luego el tema de las canteras era un tema importante, como lo es en todas las obras portuarias", dijo Menéndez Rexach. Recordó, en todo caso, que la adjudicación del proyecto, en la misma cuantía en la que se licitó, la aprobó "por unanimidad" el Consejo de Administración, en base a la propuesta de la mesa de contratación.

Rexach afirmó que la imposibilidad de usar las canteras de Aboño y de Perecil 2, que había ofrecido la UTE Dique Torres para la obra, se debieron a "causas sobrevenidas". En el primer caso, por la decisión de Hidrocantábrico de construir una desulfuradora para la térmica de Aboño; y en el segundo, por la suspensión de la licencia por el entonces alcalde de Carreño, Ángel Riego. Respecto a este último, lo tildó de "desleal", dado que conocía que la UTE planteaba en su oferta usar esa cantera, dado que por entonces Riego era miembro el Consejo de Administración de El Musel.

En relación a la cantera de Aboño, justificó que en la licitación se incluyera un acuerdo de intenciones entre el Puerto, HC y Sato (empresa que también estaba e la UTE dique Torres) sobre la explotación de esa cantera, cuya base y talud estaban en terrenos de HC, para que estuviera a disposición de todos los licitadores. Se incluyó en el acuerdo a Sato y no a otros propietarios privados de la cantera porque HC quería comprar el terreno a Sato una vez desmontada la parte de la que era propietaria. Aquel acuerdo dejaba las manos libres a HC para impedir la explotación de la cantera si lo consideraba necesario por alguna obra, como así fue. Rexach indicó que la contrapartida para HC eran los proyectos que tenían de una central supercrítica de carbón y ciclos combinados, que tendría que aprobar el Principado, a cuya Consejería de Industria pidieron ayuda con este problema. "Era la moneda de cambio" señaló. Además, negó que él participara en las conversaciones entre la UTE y HC para desbloquear el uso de la cantera por las obras de la desulfuradora que hizo Cobra, filial de ACS al igual que la empresa que lideraba la UTE, Dragados. Y dijo que quien asistía era Miguel Villalobos, por entonces director de infraestructuras de El Musel.

Antes que Rexach, declaró, para poder ausentarse por su estado de salud, uno de los directivos acusados, Luis Sánchez del Río, que sólo respondió a dos breves preguntas de su abogado sobre las fechas en que fue miembro del comité de gerencia de la UTE. Esperan turno en los próximos días, además de los ex cargos públicos, quienes entonces eran el adjunto a la presidencia de Dragados, Juan Ernesto Pérez; el director de participadas de Dragados, José María López Piñol; el Consejero Delegado de OHL, Rafael Martín de Nicolás; su director general de obra civil, Joaquín Jiménez López; el director general de FCC Construcción, Francisco José García Martín; el también directivo de FCC, Francisco Javier Lázaro Estarta; el gerente de Alvargonzález Contratas, Maximino Gorostiza; los exgerentes de la UTE Ana Dizy, Juan Miguel Pérez Domínguez y David López Navarrete; los directivos de Dragados Luis Jesús Sánchez del Río Fernández de Muniaín y Manuel Amaro Martínez; el de Drace, Eloy Domínguez-Adame Bozzano; los de Sato, Jesús Fernando Pérez de Velasco y Vicente Moscardó Basarás y el de FCC, Javier Hidalgo González.