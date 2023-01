Turón despide con emoción al cura gijonés Enrique Álvarez: "Estamos conmovidos"

El valle de Turón despidió este lunes a su párroco con una sincera y conmovedora demostración de cariño y respeto. El funeral por Enrique Álvarez Moro, fallecido el pasado viernes en accidente de tráfico, reunió a una multitud desconsolada. Las palabras del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, que ofició las exequias, apenas brindaron un tenue consuelo para una comunidad desgarrada por la pérdida de su joven cura, de 41 años, de los que casi cinco los pasó en Turón: "Sabíamos del cariño que todos tenían a Kike y estamos conmovidos", apuntaba tras la ceremonia Sergio Álvarez, hermano del religioso gijonés.

Veinte minutos antes del inicio del funeral, la iglesia de San Martín ya estaba ya abarrotada de feligreses y aún quedaba mucha gente por llegar. Centenares de parroquianos acudieron al funeral, convirtiendo los alrededores del templo en una simbólica procesión. Los clérigos también se contaron por decenas. Al frente, Jesús Sanz Montes, que no adornó, ni escondió, el dolor por la pérdida: "Hay motivos para la pena, ya que todos hemos perdido mucho". Recordó con enorme afecto a Kike, a don Enrique, al que él mismo ordenó sacerdote en 2011. "Era fácil quererlo a través de su enorme amabilidad. Todos encontraron calidad humana en su intenso corazón de cura".

El Arzobispo relató el enorme trabajo que Enrique Álvarez realizó durante la pandemia, "ofreciendo liturgia y también comida" a los más necesitados. Igualmente, destacó cómo cada domingo, tras la misa, quedaba a comer con sus parroquianos, los mismos que desde el viernes no ocultan su abatimiento. El prelado había participado recientemente de una de estas entrañables reuniones dominicales: "Era un caso único en España", subrayó. Sanz Montes se permitió desvelar un mensaje que no hace mucho le trasmitió el propio cura de Turón: "Me apuntaba que sentía que la tierra se le quedaba corta y pedía que le llevara Dios, que tenía prisa y que ese era su anhelo". El Arzobispo remarcó que el sacerdote fallecido "tiene sin duda sitio en el cielo".

Voces mineras y gaitas

La ceremonia estuvo cantada por el Coro Minero de Turón y no faltó música de gaita. "A don Enrique le gustaba mucho cantar, era muy alegre", resaltaban sus más allegadas, incluida Isabel Sendino, la coordinadora de Cáritas Arciprestal del Caudal, buena amiga del sacerdote. La Corporación mierense también estuvo presente, encabezada por el alcalde, Aníbal Vázquez: "Ha sido un duro golpe para la comunidad y es una pérdida terrible, ya que era un cura muy involucrado con el valle", apuntó Aníbal Vázquez.

En el funeral no hubo ausencias. Familia, feligreses, amigos y compañeros se intentaron dar consuelo unos a otros. Entre los presentes, el oncólogo Emilio Esteban, primer galardonado con el Cristo de la Paz de Turón, premio que en 2021 impulsó el sacerdote fallecido. "Es una gran pérdida, espero que nos ilumine desde el cielo", apuntó el reconocido médico.

Si el recibimiento del féretro en la iglesia emocionó a través de un afligido silencio, la despedida ya no fue contenida. El rebosante templo irrumpió en un devoto aplauso, con algún aclamación incluso lanzada al aire. Fue una ovación estruendosa y sentida. "Era imposible no quererle ya que era muy un ser humano tremendamente bueno y cariñoso", afirmaban sus parroquianas más cercanas.