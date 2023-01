Díaz Rato asegura que Palao y Navas avalaron el sobrecoste de El Musel

Pero el relato de Díaz Rato no se quedó ahí. También desveló sendas reuniones que los directivos de El Musel mantuvieron con el presidente de Corporación Masaveu, Fernando Masaveu, y de Hidrocantábrico, Manuel Menéndez, para hablar del problema de las canteras, sin que el primero se aviniese a permitir extraer más piedra de su cantera a la UTE y el segundo a facilitar la explotación de la cantera de Aboño, al tiempo que HC construía una desulfuradora para su térmica. La falta de piedra para la obra de ampliación, que comenzó en 2005, se acabó solucionando, según Díaz Rato, con la autorización de HC para explotar la cantera de Aboño después de que el Principado le autorizara a instalar un ciclo combinado en Soto de Ribera y al aumentar la extracción por parte de la UTE de la cantera de La Olla (de Tudela Veguín), a continuación de que el Puerto hubiera aprobado el modificado al alza de los precios de la piedra obtenida de canteras comerciales. A estas recurrió la UTE para la obra de ampliación al no poder explotar las de Aboño y Perecil 2, que son las que había ofertado en la licitación. El Puerto comenzó a pagar esos sobrecostes tras dos reuniones en el Ministerio de Fomento, a las que ayer se refirió Díaz Rato, aunque desligó el inicio de los pagos de las mismas.

El exdirector se refirió a las dos reuniones con Palao, Navas y altos ejecutivos de empresas de los grupos ACS, FCC y OHL, además del gerente de Alvargonzález Contratas y el de la UTE que integraban. Encuentros a los que acudió junto a Menéndez Rexach, citados por el entonces secretario general de Transportes, Fernando Palao "en su despacho". "No sabíamos a lo qué íbamos y allí estaban altos directivos de la UTE", indicó. En la primera reunión, en enero de 2006, la UTE pidió cambiar el proyecto para construir con cajones de hormigón verticales la parte curva del dique de abrigo de El Musel. Algo que ya les había pedido nada más conseguir la adjudicación de la obra y a lo que el Puerto se oponía, entre otros motivos, porque por la mayor reflexión del oleaje provocaría la desaparición de las playas de Xivares y Peña María, en Carreño. Tras la primera reunión, de enero de 2006, el Puerto asumió volver a analizar la propuesta de la UTE. En la segunda reunión, en marzo de 2006, fue cuando les dijeron, según Díaz Rato, a las empresas que era inviable esa modificación del proyecto. "Volvimos a decir que no", señaló el exdirigente al fiscal.

El contratista pidió entonces subir los precios de la piedra porque tenían que comprarla en canteras alejadas del puerto y comerciales, por tanto más caras, dado que las dos canteras que había ofertado la UTE, próximas a El Musel, no estaban en explotación: la de Aboño, por reparos de Hidrocantábrico, propietaria de parte de la cantera y de la base de la misma; y Perecil 2 porque no obtuvo licencia del Ayuntamiento de Carreño. La alternativa era otra cantera de Tudela Veguín, llamada de La Olla. "Pero Tudela Veguín estaba racaneando", dijo, permitiendo a la UTE extraer muy poca cantidad de piedra en aquel momento.

Según Díaz Rato, en esa reunión, tanto él como Rexach mantuvieron que las constructoras debían "cumplir el contrato". Las empresas plantearon que era "inasumible" el coste de adquirir piedra en canteras más caras y alejadas de las que habían ofertado, aunque no llegó a afirmar que los representantes de las empresas amenazaron con dejar la obra si no se atendían sus reclamaciones, como sí declaró Díaz Rato durante la instrucción del caso, se encargó de recordar el fiscal. El exdirector de El Musel cree que la reunión fue convocada porque Palao y Navas tenían la intención de ver si "limábamos las asperezas" entre los directivos portuarios y los contratistas de la obra tanto sobre el modificado técnico que pretendía la UTE como sobre el problema con las canteras.

En aquella reunión, ni Palao ni Navas dijeron "nada". "Solo fue cuando abandonaron la sala los directivos empresariales cuando nosotros expusimos: ‘Vamos a ver, el contratista está planteando traer materiales que les van a suponer evidentemente un desequilibrio económico del contrato, materiales que no estaban previstos en la oferta, ¿qué hacemos?’", dijo, ya que el Puerto carecía de fondos para pagar más por la obra y además era necesario modificar el proyecto con la autorización de Puertos del Estado. "Yo recuerdo que Fernando Palao nos dijo: ‘Esa obra es una obra estratégica, la regasificadora está comprometida para que entre en funcionamiento en el año 2008, los fondos de cohesión no se pueden perder, esa obra hay que terminarla, tenéis que llegar a un acuerdo para que se termine y si hay que hacer un modificado vais a contar con fondos de cohesión (de la UE) para financiarlo’", aseguró Díaz Rato ayer. "Y el presidente de Puertos del Estado nos dijo: ‘El modificado que tengáis que hacer en su día lo vamos a incorporar al plan de empresa, y si estamos hablando de un modificado del nivel que estáis diciendo, os lo vamos a aprobar’", añadió.

En su declaración, el exdirector portuario fue relatando el tira y afloja que había tenido con los directivos de la UTE hasta el punto de que el fiscal, en un momento del interrogatorio, inició la pregunta señalando al respecto: "Usted ejerce con celo sus competencias de director de la obra en defensa de los intereses de la administración". El exdirectivo arrojó además sombras sobre el fallecido capitán marítimo de Gijón Ignacio Fernández Fidalgo –al que no citó por el nombre–, de quien dijo que, cuando se hizo el estudio de alternativas para ampliar El Musel, "puso un suspenso a la alternativa de ampliación finalmente escogida al considerar que tendría una operatividad de un 74% de los días del año, cuando la normativa exigía que fuera al menos del 95%". Díaz Rato señaló que el capitán marítimo cambió su criterio tras un estudio de maniobrabilidad de la empresa Siport, elevando su operatividad al mínimo del 95%, pero también dejó caer que, antes, en marzo de 2003, visitaron la Capitanía Marítima de Gijón el número dos del Ministerio de Fomento, Benigno Blanco, y el director general de la Marina Mercante, de los que dependía el capitán marítimo.

El Puerto se vio obligado a cambiar el proyecto que había presentado en 2002 para ampliar El Musel, con un dique de abrigo mucho más largo, cediendo ante las preferencias del Ministerio de Fomento por una ampliación como la que finalmente se hizo. "Puertos del Estado estuvo controlando este proyecto desde que era anteproyecto", aseveró.

En su dilatada declaración, Díaz Rato se sacó un as de la manga cuando exhibió una carta del Ministerio de Medio Ambiente que le pedía opinión al Puerto sobre un proyecto de Hidrocantábrico (HC) para hacer un tercer grupo en la térmica de Aboño, un ciclo combinado en los terrenos que iban a quedar libres tras explotar la cantera de Aboño para ampliar el Puerto, como argumento de que la negativa posterior de HC a facilitar la explotación de esa cantera al inicio de la obra (una de las justificaciones de los sobrecostes) fue algo sobrevenido en vez de previsible. El exdirector de El Musel dijo, conforme a ese documento, que no se podían haber imaginado que Hidrocantábrico acabara poniendo reparos a la explotación de esa cantera en 2005, al inicio de la obra de ampliación, "porque iba a construir una desulfuradora que ocupaba 6.000 metros cuadrados, cuando la base de la cantera tiene 9 hectáreas". Y sostuvo que lo hizo para presionar al Principado para que le autorizara a construir un ciclo combinado en Soto de Ribera.

Rexach destaca la reclamación de la UTE de un segundo modificado por 329 millones de euros





El expresidente de El Musel Fernando Menéndez Rexach concluyó ayer su declaración en la Audiencia Nacional, iniciada el lunes, señalando entre otras cosas que la UTE Dique Torres intentó presionar al Puerto llegando a paralizar la obra poco antes de su conclusión, para que aprobara un segundo modificado de la misma. Algo que hizo después de conocer que la Autoridad Portuaria no iba a pagarles 92 de los 216 millones de euros en los que se había elevado el precio del contrato en 2007. El Puerto rechazó pagar aquella parte prevista de sobrecostes al negarse a abonar la piedra extraída de la cantera de La Olla, una cantera de obra propiedad de Tudela Veguín, al precio de la piedra de las canteras comerciales, más caras y para las que se habían aprobado los sobrecostes. Además de parar la obra brevemente –la UTE volvió al tajo después de que el Puerto le comenzara a aplicar sanciones de demora– Dique Torres optó por plantear el segundo modificado primero ante el Puerto, cuyo consejo de administración lo rechazó, y después ante los tribunales. Un contencioso administrativo por 329 millones de euros, más intereses, cuya resolución quedó paralizada hasta que haya sentencia sobre el proceso penal en marcha. El asunto llamó la atención de uno de los magistrados del tribunal, Eduardo Gutiérrez –que será el ponente de la sentencia–, que pidió detalles sobre esa reclamación, señalando Rexach que unos 150 millones son por costes de piedra, además de por daños por temporales que el Puerto entiende que debe pagar el seguro de la UTE, no el Puerto, y diferencias respecto al coste de los dragados. A preguntas del juez, Rexach también señaló que si la UTE ganara ese contencioso la liquidación de la obra no sería negativa en 92 millones de euros, si bien Menéndez Rexach considera que esa reclamación no prosperará tras la sentencia del Tribunal de Cuentas que los exoneró a él y a Díaz Rato de responsabilidad contable. Una sentencia esta que es una de las bazas de la defensa en este juicio. Las defensas sostienen que no ha habido ningún tipo de irregularidad penal en los hechos que se están enjuiciando.