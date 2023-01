"En Europa, el género trans se reconoce a partir de los 18 años; aquí debería ser igual"

José Martín Lanchas (Casillas de Flores, Salamanca, 1941) ejerció de ginecólogo en el Hospital de Cabueñes hasta su jubilación. A Asturias, donde se asentó, llegó desde Salamanca para desarrollar su trayectoria profesional. Una vez finalizada su carrera médica ha desarrollado su faceta creativa e investigadora, con diferentes charlas y la publicación de libros, el último de ellos "Del mazo al caño. Remembranzas de un adolescente rural". Ayer ofreció en el Ateneo Jovellanos una charla sobre la ley Trans, aprobada recientemente por la mayoría del Congreso de los Diputados.

–¿Qué opinión le merece la ley Trans?

–Me parece que es una ley demasiado progresista. Para todo lo malo somos los primeros. En Portugal, Francia o Dinamarca también reconocen el género trans, pero a partir de los 18 años. Y en España debería ser así y no a los 14 años. El problema de aquí es que supone casi un adoctrinamiento de adolescentes. El PSOE quiso meter enmiendas para que fuese a partir de los 16 años, pero no es el que manda, mandan las minorías.

–¿Qué cambiaría?

–La ley me parece innecesaria. Eso de que cada uno quiera el género, el sexo o lo que le dé la gana, casi de un día para otro, lo veo un poco falta de seriedad. Estudié Embriología y Genética y sé que la naturaleza nos asigna un sexo, y eso es lo que nos asigna un género. No habría que darles muchas más vueltas a la cuestión. No entiendo que en España se reconozcan 37 identidades de género.

–Mencionaba antes razones biológicas. ¿Por qué considera que deben ser las únicas que se tengan en cuenta?

–Cuando nacemos, lo hacemos con unos cromosomas, que son los que dicen el sexo que tienes. Se pueden hacer operaciones, trasplantes o tratamientos, pero nadie puede cambiar los cromosomas. Hasta 2018, la OMS consideraba todas estos asuntos como trastornos psiquiátricos. Y, de la noche a la mañana, la OMS le quitó el calificativo de patológicos. Ahora se ha aprovechado esta circunstancias para sacar partido a estas leyes, que considero que están fuera de lugar. La ley, por ejemplo, impide que un chico de 12 años, cuando empieza el despertar sexual, que tenga una disforia de género y piensa que no está en un cuerpo adecuado, vaya a un psicólogo o psiquiatra. Le impide hacer una terapia, como se hacía antes. Ahora ya no se puede llevar ni a un hijo a un especialista para que lo pueda valorar.

–No para de publicar libros. ¿Alguno inminente?

–Ahora tengo más tiempo para leer y escribir. Y seguiré así más tiempo. Estoy cerca de sacar un nuevo libro, que espero que en un par de meses o así pueda ver la luz. Tiene un guiño muy asturiano. El título del libro "El nieto, el vigilante minero".