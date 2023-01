Con una media de ocupación hotelera del 46,41% cerró Gijón el pasado mes de diciembre, según los datos ofrecidos ayer por el edil de Turismo, Santos Tejón, en comisión ante las preguntas del Partido Popular. Datos recabados desde el Gijón Data Lab, una herramienta interna de control turístico al que están vinculados el 75% de los establecimientos del sector en la ciudad. Y un porcentaje que, asumió el edil de Turismo, bajará un poco cuando se tenga la estadística oficial de ocupación hotelera del INE.

Precisamente para demostrar la evolución positiva de la ocupación hotelera en el último mes del año, el edil comparaba este 46,41% del Gijón Data Lab de 2022 con el 36,8% contabilizado por el INE en diciembre de 2019, antes de la pandemia. "No es una comparación real porque no está bien formulada. No se compara lo mismo", afeó la edil popular Ángela Pumariega. Para la portavoz del PP tampoco es plausible la argumentación de que "hizo mal tiempo" con la que el gobierno zanjó una ocupación de solo el 55% durante el puente festivo del mes de diciembre.

"Desde luego lo que está claro es que Gijón está muy lejos de destinos de Navidad, como puede ser Vigo, y que hay mucho margen de mejora. Con poco que se hiciera se conseguiría", explicó Pumariega. De hecho, el PP defenderá hoy en el Pleno mejorar la programación festiva en el periodo navideño de cara a convertir Gijón en un destino turístico durante esa época.