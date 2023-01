Los niños con discapacidad tendrán monitores en Isabel la Católica

El plan pionero para acompañar en parques a niños con discapacidades graves arranca finalmente a finales de mes tomando como sede Isabel la Católica. El proyecto, capitaneado por Servicios Sociales, comenzará el fin de semana del día 28 con un total de 25 participantes que se reunirán en grupos reducidos cada fin de semana. El plan se inicia como una prueba piloto y su diseño, casi único en España –salvo por un programa similar impulsado en Barcelona–, busca facilitar la conciliación de las familias, que no tendrán que estar presentes en estas sesiones. Participan pequeños de entre 6 y 21 años de los tres centros de educación especial de la ciudad en una selección que ha "priorizado" a aquellos que presentan un mayor nivel de acompañamiento diario. La iniciativa se financiará con 19.500 con cargo a los presupuestos de este año y se desgranará mañana a mediodía en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

Desde la Fundación de Servicios Sociales explican que su objetivo es "crear espacios de ocio normalizado" para niños que por su nivel de discapacidad no pueden integrarse ni jugar con normalidad con otros pequeños pero, también, ayudar a que las familias que no pueden conciliar su vida personal con el exigente cuidado de sus hijos. Las sesiones durarán dos horas y los 25 inscritos se irán turnando en grupos de cinco con la supervisión de cuatro profesionales. Dos de ellos están formados en cuidado auxiliares y ejercerán labores de apoyo, como un monitor. Los otros dos, están formados en educación especial y trabajo social. "Esto nos permite que las familias no tengan que estar presentes y que las sesiones no se limiten al juego, sino que incorporen actividades como pequeñas excursiones, natación o incluso terapia canina", aclaran desde la fundación, aunque añaden que estas últimas labores están aún por afinar.

El Ayuntamiento lleva meses diseñando un plan que se ha ido ajustando a la realidad. Al inicio, la idea era crear espacios de ocio abiertos, no exclusivos, para facilitar que niños de cualquier condición pudiese jugar en grupo. Finalmente, sin embargo, y tras una ronda de contactos con los colegios de educación especial de la ciudad, se comprobó "que había un colectivo no tan numeroso pero sí con una intensidad más alta de cuidados" que, en un formato abierto, se quedaría excluido. El foco, ahora, se centra precisamente en pequeños de la ciudad con alto grado de discapacidad, y se plantea como una alternativa más centrada en la conciliación paterna. De ahí que, a sugerencia de estas familias, se estudie ampliar el plan con terapias con perros y acuaterapia.

Las sesiones se realizarán en Isabel la Católica, sábados y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Los días de lluvia, el Patronato Deportivo cederá sus instalaciones de Las Mestas para no interrumpir la actividad. "La idea pasa por visibilizar el ocio de este tipo de niños", aclara la fundación.