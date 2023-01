El Rey Pelayo no podrá abrir este curso y precisará de una obra "importante"

El colegio Rey Pelayo tiene daños en toda su planta baja y precisará de una "intervención importante" para poder reabrir. Así lo anunció ayer la alcaldesa, Ana González, tras recibir información de la primera inspección realizada por los técnicos, un estudio preliminar que se limitó a la planta baja y que deja para dentro de tres o cuatros semanas un informe más exhaustivo del resto del inmueble. Pero, solo por los resultados negativos de esta primera revisión, la vuelta a clase este curso parece ya imposible. "Nuestro objetivo es que el curso que viene este colegio esté funcionando", reconoció la Regidora, que explicó que el centro, aún pendiente de una solicitud para recibir fondos europeos, tendrá que modificar su proyecto de reforma para incluir la reparación de estas deficiencias. "Tendremos que cambiar la idea inicial para ajustarnos a la realidad", lamentó. Los alumnos, mientras, han sido reubicado en los colegios La Escuelona y El Llano, donde ayer iniciaron las clases.

Tras el derrumbe, el Ayuntamiento encargó dos informes: uno preliminar para averiguar el estado de la planta baja y uno general de todo el edificio. Y el primero, entregado ayer al gobierno local y al Principado, ya recoge que "no se puede usar" la planta baja y que lo recomendable es no acceder al edificio hasta nuevo aviso. Como para el informe completo faltan aún semanas, no será hasta entonces cuando el gobierno local pueda estimar cuánto habrá que "sobredimensionar" el proyecto de reforma que ya tenía previsto el Rey Pelayo con financiación europea. La ayuda solicitada asciende a tres millones de euros y aún no está concedida –se espera que la resolución se notifique en breve–, pero la Regidora cree que la "formulación" de fondos europeos es "tan amplia" como para que, de lograr la subvención, se pueda adaptar de acuerdo a las necesidades que estime el informe definitivo, lo que obligará a modificar el proyecto.

Por otra parte, y en respuesta a una pregunta de Podemos–Equo, el gobierno local explicó que está preparando ya un nuevo contrato de revisión de edificios escolares de más de 50 años, la continuación de unas inspecciones realizadas el año pasado y entre las que no se incluyó el Rey Pelayo que, no obstante, sí fue analizado en 2020. "Las inspecciones se realizan continuamente", asegura el equipo municipal.