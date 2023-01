Un acusado por vender de drogas: "Llevaba una báscula de precisión para administrarme, pero no trafico"

Un vecino de Gijón, de iniciales D. C. G. y con antecedentes, negó ayer la autoría del delito contra la salud pública por el que el Ministerio Fiscal solicita una condena de tres años y seis meses de cárcel. Este individuo, que fue sorprendido en julio de 2021 por agentes de la Policía Nacional durante una redada en una sidrería de la calle Caveda, llevaba en el momento de su detención 7,72 gramos de speed y otros 0,30 gramos de resina de cannabis. Además, en el interior de su mochila, los agentes hallaron un estuche que contenía una navaja con restos de sustancia blanca, una balanza de precisión, siete recortes plásticos y cuatro bolsas de plástico con autocierre, efectos y sustancias estupefacientes. "Como tenía a mi hermana y a mi sobrina en casa pasando unos días llevaba conmigo la droga para que no la encontraran, pero nunca he traficado", argumentó este individuo durante la vista oral, celebrada este jueves en la sección octava de la Audiencia.

El procesado optó por responder a todas las preguntas que le hicieron tanto el Ministerio Fiscal como su abogada defensora. Explicó que el día de su detención se había desplazado hasta una sidrería de la calle Caveda para buscar a un amigo. Cuando entró al local fue interceptado por los agentes que en ese momento se encontraban inspeccionando el establecimiento hostelero ante las sospechas de que en ese lugar se distribuía droga. "Yo iba a buscar a mi amigo, porque habíamos quedado para ir a la playa y tardaba", apuntó el acusado. ¿Por qué llevaba una báscula de precisión?, interpeló el fiscal. "Porque la utilizo para comprobar la mercancía que compro y también para administrarme", respondió este individuo. En la vista declararon también tres policías que se encargaron de las diligencias tras hallar el speed en su mochila. Coincidieron en que este individuo, que ha pasado temporadas en la cárcel por otros delitos, se mostró nervioso y sin acertar a dar una explicación convincente de por qué llevaba la droga en su mochila y qué hacía en el interior del establecimiento. En base a lo expuesto, la Fiscalía mantuvo su petición inicial de tres años y seis meses de cárcel para este hombre, además del pago de una multa de 500 euros. También informó desfavorablemente a la suspensión de la condena. En cambio, la defensa solicitó la libre absolución de su cliente, al entender que la explicación ofrecida de que llevaba la droga encima para que no la viera su familia era probable. Eso sí, subsidiariamente, en caso de condena, solicitó que se le aplicase la pena más baja dada la poca cantidad de speed intervenida. El juicio quedó visto para sentencia.