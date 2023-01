Alarma en el Grupo por el hundimiento de un gran tramo de la senda fluvial del Piles

El tramo de la senda fluvial del Piles que transcurre junto a las instalaciones del Grupo Covadonga quedó cortado ayer por varios socavones. Las crecidas del río por el fuerte temporal dañaron la parte baja del muro, motivando que la losa superior del paseo se agrietara y se hundiera, un incidente que la dirección general de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento está estudiando y que ha comunicado a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) –este tramo de ribera es competencia de este organismo– para estudiar su reparación dentro del convenio entre ambas entidades. Mientras, la directiva del Grupo aseguró que encargará "cuanto antes" un peritaje que evalúe el estado de las infraestructuras próximas, especialmente el Pabellón Verde, que se encuentra junto a los tramos hundidos. "De este asunto ya habíamos alertado hace tiempo, sabíamos que podía pasar", se lamentó Asunción Cámara, vocal de la junta del club.

Los desperfectos en la senda comenzaron a hacerse evidentes a partir de las 10.00 horas de ayer, primero con pequeñas grietas en la zona del paseo –algunas que incluso bajan ahora en vertical por el muro de contención del río– y, después, con hundimientos, llegando a provocar socavones en algunos puntos. El tramo se acabó cortando entero, con precintos de la Policía Local y vallas metálicas instaladas por el personal de Emulsa. Tras una primera inspección de Parques y Jardines, se dio la orden de notificar al Grupo Covadonga la situación "para que evalúe la posible incidencia sobre sus instalaciones". Obras Públicas también está supervisando el proceso. El Ayuntamiento aclara que el tramo afectado ocupa entre 20 y 25 metros lineales del paseo.

Desde el Grupo, sin embargo, ya se había puesto sobre aviso a primera hora. Ayer no parecía que sus instalaciones tuviesen daño alguno, pero Cámara explicó que la junta contratará un estudio especializado de todos los espacios próximos al río y, sobre todo, al Pabellón Verde. "Tenemos que comprobar que este hundimiento no ha afectado al soporte, a las zapatas y pilares de la infraestructura del pabellón, porque está muy cerca", reconoció la vocal, que por las explicaciones recibidas de compañeros que supervisaron "in situ" el alcance de los daños señala que los socavones parece haberlos causado el propio río al socavar la parte inferior del muro. "Por ahora nuestro pabellón parece en orden y sin daños, pero no podemos descartar nada", aseguró ayer la dirigente, que espera que la zona exterior sea también revisada cuanto antes por las autoridades competentes.

Pero en el Grupo se mostraron ayer, sobre todo, indignados por un incidente que consideran "previsible". "Lo habíamos advertido en su día en el consejo sectorial de Medio Ambiente, donde explicamos que el proyecto de renaturalización y sus propuestas no eran suficiente en una llanura inundable como esta, que estábamos en realidad ante un microproyecto en el que había que profundizar con más informes", aseguró la vocal, que añadió que, en aquella cita, celebrada en abril de 2021, explicó a los integrantes del consejo que el cambio climático y sus efectos, con lluvias torrenciales y temporales que se manifestarían con una frecuencia cada vez mayor, podrían suponer "riesgos" para la estructura del muro de contención del río Piles y para las instalaciones del Grupo, por posibles deslizamientos de tierra ante grandes crecidas del Piles. "Defendemos que este punto de la ciudad, en las proximidades del Piles y del Peñafrancia, requiere de un estudio técnico de un calado muy superior que el de una propuesta de renaturalización. Y, por eso, dijimos que estábamos ante un proyecto parcial que podría generar mayores problemas", aseveró Cámara.