El control con cámaras llegará a zonas urbanas de ocio nocturno

El gobierno local, a través del área de Seguridad Ciudadana, está ultimando un estudio para la ubicación de cámaras de vigilancia en zonas de ocio nocturno. El edil del área, el socialista José Luis Fernández, hacía este anuncio al aceptar el ruego del portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, que pedía instalar cámaras de seguridad en la zona de Fomento y Marqués de San Esteban como elemento disuasorio.

No es la primera vez que Ciudadanos hacía esa petición en el Pleno pero sí la primera vez que el gobierno local la contestaba en positivo. Una aceptación que llega después de que se decidiera la instalación de cámaras en la zona rural ante la oleada de robos que tenían más que intranquilos a los vecinos. De hecho, tanto la ubicación de las cámaras en la zona rural como las que se coloquen en el casco urbanos necesita antes que el Ayuntamiento reciba el "preceptivo permiso", como se encargó de recordar el edil socialista. El permiso inicial corresponde a Delegación de Gobierno, aunque también hay que cumplir con normativas que tienen que ver con la protección de datos.

"Este gobierno parece confundir la intromisión en la privacidad con la seguridad de los ciudadanos en espacios públicos. Los altercados podrían resolverse con la ayuda de estas cámaras que, además, pueden ser un elemento altamente disuasorio", defendía el portavoz de Ciudadanos en su iniciativa plenaria.

Vía ruego también asumió el gobierno la propuesta de Vox de aumentar la información sobre el servicio de recogida de muebles y enseres de Emulsa, la de Ciudadanos de favorecer una reformulación de las ayudas del Patronato Deportivo al fomento del deporte femenino para que no vuelvan a quedarse en el cajón parte de los 10.000 euros del paquete de ayudas o la del PP de hacer un mapa que indique las localizaciones de desfibriladores. El Ayuntamiento ha repartido 40 entre centros municipales, pabellones deportivos, instalaciones públicas de todo tipo y vehículos de la Local y Bomberos. No tuvo tanta suerte Rufino Fernández, de Podemos–Equo, al pedir que se pudiera volver a pagar en efectivo todos los servicios municipales tramitados en los cajeros ciudadanos. La edil de Hacienda, Marina Pineda, aseguró que era imposible en base a la ley tributaria.

"Solo sí es sí"

Ruegos y preguntas conformaron la mayor parte de las iniciativas de la oposición en el primer pleno del año 2023. Solo dos proposiciones. La primera, impulsada por la popular Ángeles Fernández-Ahuja, reprodujo en el salón de plenos el debate nacional sobre la Ley de garantías de la libertad sexual, la conocida como ley del "solo sí es sí". La petición del PP era que el Ayuntamiento de Gijón instara al gobierno de España a su revisión para evitar la rebaja de penas respecto a las que estaban en vigor hasta septiembre de 2022.

El PP logró el apoyo de Vox, Foro, Ciudadanos y el edil no adscrito. No fue suficiente ante los noes de PSOE, IU y Podemos-Equo. "Están poniendo a los delincuentes sexuales en la calle, vamos por 200. No alcanzo a entender este fanatismo ideológico. Si algo está mal lo normal es rectificar, es un puro ejercicio de sentido común", les reprochó la edil popular.

"Es cierto que hay preocupación por el efecto no buscado de una ley que pretendía dar mayor protección a las víctimas. Pero este no es el foro, ni el momento", le había reprochado antes la edil socialista Natalia González al acusar al PP de hacer una campaña partidista con esta cuestión y no estar en disposición de dar lecciones sobre derechos de la mujer a nadie. La portavoz de Podemos, Laura Tuero, ya se había encargado de poner sobre la mesa la polémica sobre el aborto en Castilla y León bajo un gobierno del PP con Vox. "A ustedes no les importan los derechos de las mujeres, los utilizan para hacer una política de miseria", dijo.

La despedida de Olmo Ron: «He dado todo lo que he podido dar por la ciudad a la que amo»

Sin la posibilidad de decir unas palabras de despedida que constaran en acta y enfocando en soledad la puerta mientras el resto de sus ya excompañeros se quedaban sentados en silencio para participar en juntas de accionistas de empresas municipales una vez acabada la sesión plenaria abierta al público.

Así salía ayer del salón de plenos el socialista Olmo Ron tras formalizar su renuncia como concejal para poder asumir la dirección general de Emigración y Memoria Histórica en el Principado de Asturias.

Ron dejaba el pleno tras cuatro horas de intenso debate donde se las tuvo que ver en varias ocasiones con la oposición llevándose el mensaje de la Alcaldesa, Ana González, de que en "su nueva ruta lo haga bien y sea satisfactoria". Un deseo al que, aseguró la regidora, ponía voz en nombre de toda la Corporación porque, bromeó dirigiéndose al ya exedil, "seguro que ha sabido ser simpático, agradable y educado con todos".

Ya fuera del salón llegaba el largo listado de agradecimientos de Ron y una emoción que casi le quebró la voz en algún momento. "Ha sido muy gratificante haber podido aportar mi granito de arena a la ciudad en la que nací, crecí y a la que amo. He dado todo lo que he podido dar a lo largo de estos cuatro años. Con todos mis fallos, que serán unos cuantos", explicó Ron aunque rematando con la broma de "pero con muchos más aciertos".

Hubo gracias para el equipo de trabajo, para el gobierno, para la oposición, para la militancia socialista y, sobre todo, para la Alcaldesa. "Por la confianza y la libertad con la que me dejó trabajar siempre. Pasamos un mandato muy complicado y en un periodo de crisis sanitaria hizo una gestión brillante de la ciudad. Tuvo que soportar insultos, mentiras, memes y vídeos manipulados pero es una mujer valiente, inteligente y decidida a poner siempre el bien común por delante del particular", confesó antes de denunciar que "no es justo que no pueda seguir con el proyecto otros cuatro años. Creo, sinceramente, que es la persona más válida para estar en la Alcaldía de Gijón". Ron siempre ha estado al lado de González en la batalla interna del PSOE aunque su marcha en estos momentos no ha sentado del todo bien entre todos sus compañeros municipales. "El tiempo nos hará ver a todos lo sucedido con otras perspectivas", remató el ya exedil.

Su marcha supone la entrada en la Corporación de María Caunedo y una reordenación de las competencias del gobierno que da Obras Públicas a Salomé García Toral y las presidencias de Emulsa y EMA a, respectivamente, Carmen Saras y Marina Pineda. "No habrá ningún parón hay muchos proyectos licitados que se van a desarrollar desde ahora", concretó. Y un último mensaje antes de salir de la Casa Consistorial: "Me voy muy orgulloso de haber formado parte de un equipo de gobierno que, en un mandato difícil, porque pasó de todo, ha dado la cara".

Gijón apoyará la reforma europea de El Bibio con un pago en especie

El Ayuntamiento de Gijón utilizará un sistema de cofinanciación en especie a través de suelo para evitar que la reforma de la plaza de toros con fondos europeos a la que aspira le cueste dinero contante y sonante a las arcas municipales. El Ayuntamiento ha presentado la rehabilitación de este inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural a un programa de fondos Feder para iniciativas innovadoras con la intención de conseguir cinco millones de euros sobre un proyecto de más de seis que, en la forma, permite arreglar el edificio y cubrirlo para garantizar su uso todo el año y, en el fondo, convierte El Bibio en un espacio multiusos que fomente la cohesión social e interterritorial.

"Se parte de la idea de generar un espacio público activo los 365 días del año frente a siete días", explicó el edil de Obras Públicas, Olmo Ron, tras ser interpelado sobre el asunto por el edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo. Un proyecto estratégico alrededor de El Bibio que tiene su aval en las medidas establecidas en la Agenda Urbana 2030, como también explicó el concejal socialista. De responder a la preocupación del edil de la oposición sobre la financiación del proyecto se encargó directamente la Alcaldesa, Ana González. "No nos va a costar nada porque admiten cofinanciación en especie y es lo que se va a hacer. No se preocupe, está todo mirado", le concretó González a Carcedo al tiempo que dejaba para rehabilitaciones de otros edificios del patrimonio local la propuesta de acceder a nuevas convocatorias de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A la espera de lo que pase con esta rehabilitación con dinero europeo lo que parece claro es que el actual equipo de gobierno no está dispuesto a reabrir la plaza de toros. "El último informe es claro, no hay peligro para las personas. Solo una decisión sectaria la mantiene cerrada", reprochó el edil de la formación naranja. "Es el servicio de Arquitectura quien determina que hay que actuar en el graderío y que no se puede usar para actividades públicas. No lo digo yo, lo dicen los técnicos. Ahora bien, si estamos esperando a que ocurra algo para luego actuar... pues que cada uno asuma sus responsabilidades", contestó el socialista Ron.

Un Olmo Ron que, en sus últimas horas como edil del equipo de gobierno, se tuvo que ver las caras con casi todos los grupos de la oposición. Doble fue su debate con el forista Pelayo Barcia a cuenta de las obras del carril bus y remodelación de aceras y redes de la EMA en la avenida de Pablo Iglesias y la fallida reforma de Calderón de la Barca tras la espantada de la empresa constructora. De la primera explicó Ron que empezará el mes que viene, que se ha organizado en dos fases –de Usandizaga a Ramón y Cajal y de esta calle a Hermanos Felgueroso– y que los 56 contenedores se quedarán donde están. Y de la segunda, que se está finalizando el proyecto de lo que quedó sin hacer para poder licitar la obra que duraría cuatro meses y costaría 400.000 euros. Un dinero que consta en el proyecto presupuestario para este año que está en fase de negociación política.

"Usted se va y nos deja los marrones, como dicen sus compañeros", le criticó Barcia a Ron. "Veo que me va a echar mucho de menos", le contestó con ironía Ron a Barcia.

Bronca con Foro por la obligación de fichar de los mandos policiales

A Marina Pineda, edil de Personal, iban dirigidas las reclamaciones que exhibieron en el salón de plenos varios representantes de Usipa. Y fue también Pineda en esa condición quien tuvo un rifirrafe con el forista Jesús Martínez Salvador, quien denunció que la imposición a los mandos policiales de fichar conlleva que no haya agentes en la calle durante los cambios de turno. "No puedo entender que pasar una tarjeta por un lector para fichar implique dejar sin agentes las calles ", sentenció Pineda. Por otro lado, Podemos hizo mención a los problemas de contaminación y pidió información sobre la incorporación de Ucrania a la candidatura de España y Portugal al Mundial. Por ahora, no hay novedades que afecten a Gijón y la propuesta de remodelación del Molinón.

Declaración de apoyo a los enfermos de ELA

El Ayuntamiento de Gijón aprobó ayer una declaración institucional en apoyo a las personas enfermas de ELA y a la Ley de atención integral para el derecho a una vida digna. La declaración reivindicó la lucha de Iván Palacio, gijonés enfermo de esclerosis lateral amiotrófica.

«Pocas ciudades han tenido una oferta navideña como la de Gijón»

Manuel Vallina, edil de Cultura, fue el encargado de defender en el Pleno las bondades de la pasada programación navideña de Gijón ante los ataques de los portavoces de Foro, Jesús Martínez Salvador, y PP, Ángela Pumariega, que coincidieron en criticar la conversión de la Cabalgata de Reyes en "desfile antroxeru", el fallido sonido de las campanadas de Nochevieja en la plaza Mayor y la mala organización de la recepción de los Magos de Oriente a los niños en el teatro Jovellanos. "Pocas ciudades del Norte de España han tenido una oferta tan amplia y variada como Gijón, con más de 200 actividades. Nuestra valoración es muy positiva, igual que la de la mayoría de la sociedad gijonesa", les replicó el concejal socialista.

El fallecido líder vecinal Antonio García dará nombre a un parque

Antonio García González, líder vecinal fallecido de manera a los 49 años de edad, estará para siempre en su parroquia de Deva a través de una zona verde que llevará su nombre. La propuesta vecinal, que tiene el aval de la Federación Rural "Les Caseríes" llegaba ayer al Pleno a través de una batería de preguntas de Foro. Fue el edil de la zona rural, el socialista José Ramón Tuero, quien confirmaba que el expediente para fijar la denominación de este parque – ubicado en el número 301 de la carretera de Caldones –ya estaba iniciado y convocada para el próximo día 25 la preceptiva reunión del consejo de distrito del área para darle el visto bueno. Si no hay problemas al día siguiente la Alcaldesa firmará la resolución.

Más de 35.000 avisos gestionados desde Cuida Gijón

Desde su puesta en marcha en 2014 el servicio Cuida Gijón ha gestionado 35.362 avisos ciudadanos sobre incidencias e n las calles de la ciudad, la mayoría 17.199 sobre asuntos de conservación viaria y otros 10.069 sobre alumbrado. "Yo la utilizo es lo más ágil", confesó Olmo Ron.