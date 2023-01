806 caracteres augue massa, molestie eget lacinia sed, adipiscing non orci. Proin tempus semper nisl a pharetra. Donec pulvinar risus vestibulum eros placerat a vehicula odio volutpat. In enim diam, elementum vitae iaculis ultricies, viverra ut magna.

Laboral Centro de Arte recordará hoy a la fallecida Karin Ohlenschläger, quien fue directora del complejo entre 2016 y 2021, con un homenaje con el que el complejo busca agradecer "la contribución" de la alemana "al arte y la creación en la región" y por la "huella profesional y afectiva" que dejó en el centro gijonés.

Ohlenschälager falleció en agosto del año pasado y, tal y como recuerda ahora el centro artístico, creó proyectos como los Premios LAB para jóvenes creadores asturianos de menos de 20 años e trajo a la ciudad exposiciones que fueron "reflejo de todo este conocimiento y su afán por abrir diálogos entre diversas disciplinas, espacios y agentes" y mostró su especial interés por la tecnología y problemas como el cambio climático. Antes de dirigir Laboral Centro de Arte, la experta había sido también responsable del MedialabMadrid y presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), entre otros cargos.

El homenaje de esta tarde, a las 19.00 horas, contará con decenas de representantes del mundo de la cultura y será una cita "tal y como ella pidió", un acto "que no de lugar a tristezas, sino a cantos, bailes, agradecimientos y amor".