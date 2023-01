Pabellones empapados de quejas

El temporal "Fien" que azota esta semana Asturias hace estragos en los pabellones gijoneses, alterando, en algunos casos, la actividad rutinaria y los entrenamientos de los clubes usuarios de los equipamientos, obligados a modificar su planificación y a tomar medidas para mitigar el efecto de las goteras que sufren. Los cubos y las toallas abundan en las instalaciones. La situación es especialmente mala en el complejo de Moreda–Natahoyo, como asegura Nacho Montes, entrenador del Grupo Astur Balonmano, por tanto, usuario habitual. Montes lamenta las numerosas goteras que afectan al centro y a los laterales de la pista. "Se está levantando la madera del suelo por la humedad", indica el técnico.

Las consecuencias de la borrasca han dañado la instalación gijonesa hasta tal punto de que "el acceso está impracticable", según Ignacio Montes, que señala que, en esas circunstancias, "no es conveniente entrenar" para velar por la seguridad de los deportistas. Asimismo, el entrenador del Grupo Astur apunta que "no hay una solución viable para usar otros pabellones", posibilidad con la que sí han contado otras entidades deportivas. Pese a que "Fien" ha añadido un plus de dificultad al correcto mantenimiento del equipamiento de Moreda, Montes remarca que "el problema viene de lejos". "Aunque con este tiempo se acrecienta, lógicamente", añade. "Una banda está encharcada y el agua arrolla las paredes", proclama Montes, que tira de ironía para sentenciar que "la solución es que pare de llover". No obstante, confía en que los arreglos que se acometan en el equipamiento para reparar los desperfectos no sean "un parche".

La problemática se extiende al pabellón de El Llano–Contrueces, donde las goteras ya supusieron un dolor de cabeza para los usuarios el pasado mes de noviembre. Sin embargo, el club Sobre Ruedas Gijón Patinaje Artístico continuará utilizando las instalaciones porque "no hay alternativa", como declara Belén Álvarez, delegada de la entidad. "Dentro de un mes tenemos una competición y necesitamos entrenar", argumenta Álvarez. "No hay otra opción", añade. A pesar de las condiciones adversas que acompañan actualmente el pabellón, la representante del club sostiene que "vamos a seguir contra viento y marea".

Los entrenamientos de Sobre Ruedas Gijón se adaptarán a la coyuntura. "Las niñas tienen muchas ganas y nos tendremos que apañar", afirma Belén Álvarez, que reivindica la necesidad de afrontar este "problema" con la mayor brevedad posible. "En Oviedo hay pistas privadas, pero aquí todo está controlado por el Patronato", explica Álvarez, que no huye del hecho de que practicar con el actual estado de la superficie conlleva "un riesgo". "Es una pista de obstáculos", manifiesta. A su vez, se muestra comprensiva con los conserjes que se enfrentan a la situación. "Están en vilo, dicen que nunca habían visto así el pabellón", subraya. "Esto es tremendo", lamenta.

Por su parte, el Gijón Playas ha encontrado una alternativa para ejercitarse. Sin ir más lejos, ayer su entrenamiento tuvo lugar en el pabellón de La Arena. "Andamos igual que estábamos", comenta Luisa Simarro, presidenta del club, en relación a los contratiempos que ha sufrido el equipamiento de El Llano en los últimos meses. "A ver si podemos competir el fin de semana", resalta, que lamenta que las labores en la cubierta de la instalación "no han surtido efecto".

Quien sí ha cancelado sus entrenamiento es el Club Deportivo LYS de Gimnasia Rítmica. "Los tapices se mojarían y se estropearían, y entrenar con cubos alrededor no es la solución", remarca Elena García, coordinadora de la entidad, que asevera que las alternativas brillan por su ausencia. "No hay pistas en otros sitios y muchos clubes tienen que repartirse las instalaciones", justifica.

"Está muy mal, aunque a principio de temporada no molestaba demasiado", sostienen algunos usuarios habituales del pabellón de La Tejerona, cuya actividad se ha visto afectada por los estragos del temporal. "Hay goteras por toda la cancha, sobre todo en la zona más cercana a las gradas", observan. Incluso se han tenido que modificar el desarrollo de los entrenamientos para preservar la seguridad de los deportistas. Las toallas y los cubos se distribuyen por la superficie con el fin de que absorban el agua y evitar que se expanda por el suelo, si bien se destaca que "es inviable" jugar en unas condiciones tan desfavorables. "Apenas se tiene capacidad de movimiento y ya ha habido algún percance, porque se piensa en competir", asegura.

No obstante, varios clubes seguirán ejercitándose en La Tejerona. El tiempo y los partidos de competición apremian. "No tenemos otra", mantienen los usuarios, conscientes de que en otros equipamientos hay varios que también están experimentando el mismo problema en sus respectivas instalaciones de entrenamiento. La llegada del temporal "Fien" ha trastocado los planes deportivos de muchas entidades locales, que se las ingenian para mantenerse activas a la espera de que las cubiertas de los pabellones sean lo suficientemente resistentes para evitar las filtraciones de agua.