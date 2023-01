La Polifónica busca fichajes

"Queremos ampliar el coro, tener más voces". Son las palabras de Faustino Blanco, presidente de la Coral Polifónica "Anselmo Solar", que anhela captar nuevos miembros para un colectivo que actualmente cuenta con medio centenar de integrantes. Una renovación que se antoja fundamental para que la entidad preserve su actividad en la ciudad. El éxito de su concierto de Navidad en la iglesia de San Pedro es una muestra de que la Polifónica tiene cuerda para rato, si bien su presidente insiste: "Se necesita gente".

"Estamos escasos de voces tanto masculinas como femeninas", asegura Blanco, que anima a los interesados a probar suerte en los ensayos que celebra el colectivo los lunes, miércoles y viernes en su sede de Cimadevilla, en un espacio cedido por la Fundación Cajastur Liberbank en el edificio ubicado junto a la colegiata de San Juan Bautista. "El director, Santi Novoa, hablará con ellos y se les puede hacer un seguimiento", explica Faustino Blanco, que señala que los inicios de año acostumbran a ser un periodo complicado para la Polifónica. "Somos una agrupación mayor, no somos jóvenes y hay gente que se cansa, que falla...", subraya el presidente, que apunta que en ocasiones "cuesta trabajo" seguir a rajatabla la agenda de la entidad y acudir a todos los ensayos programados. "Es un coro de cuatro cuerdas. Si falla una, no hay coro", remarca.

No obstante, a Blanco no le pilla por sorpresa esta circunstancia. "La Polifónica implica momentos de altos y bajos", sostiene el líder del colectivo, que lamenta las ausencias sufridas en los últimos años, sobre todo a raíz de una pandemia que puso en jaque la viabilidad de la Coral. "Aquí somos todos amateurs", indica Blanco, que confía en que el llamamiento surta efecto y abunden las voces que deseen incorporarse a la Polifónica en el corto plazo.

Asimismo, el presidente de la entidad ensalza las dificultades que entraña el mantenimiento del coro a nivel económico. "No vivimos del aire, tenemos nuestras obligaciones", observa Blanco, que no pierde el entusiasmo para que la Polifónica celebre sus recitales por Gijón. A su vez, cuenta que "no se pide que sepas solfeo, sino que cantes y tengas oído", en alusión a que la entidad no exige los mayores conocimientos musicales para adentrarse en la agrupación. "Es un coro como cualquier otro y escogemos para que las voces se acoplen. El director es quien valora", comenta Blanco, que ensalza la vigencia histórica del "primer coro que hubo en Gijón". Eso sí, no hay canto sin voces, por lo que la Polifónica busca savia nueva para sus filas.