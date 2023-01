Los dos detenidos por los apuñalamientos en El Llano, ya en prisión, niegan los cargos

Los dos jóvenes detenidos por los apuñalamientos que tuvieron lugar en la avenida de Gaspar García Laviana (en la confluencia con la calle Leoncio Suárez) el pasado 7 de enero ingresaron ayer en prisión, comunicada y sin fianza por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón, en funciones de guardia. Estos individuos, detenidos por la Policía Nacional, como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, son un joven marroquí de 20 años y un argelino de 22 años que, ambos en situación irregular en España. El Ministerio Fiscal fue quien solicitó esta medida al entender que "existe riesgo de fuga en los dos detenidos, extranjeros, ambos en situación irregular en España, y riesgo de reiteración delictiva". Se les atribuyen tres delitos de homicidio en grado de tentativa y uno más de lesiones agravadas. Ellos, por su parte, negaron los cargos al declarar ayer ante el juez de guardia.

El grave episodio, desvelado por este periódico, tuvo lugar el pasado 7 de enero, sobre las seis de la mañana. Estos dos individuos abordaron a un grupo de personas en la avenida de Gaspar García Laviana por causas que se desconocen. En medio de la trifulca, sacaron objetos punzantes y provocaron heridas a cuatro hombres, tres de ellos con heridas de mayor consideración. Dos de los afectados sufrieron pinchazos en el cuello y hombros, mientras que las heridas más graves se las llevó un varón de 42 años que sufrió un neumotórax a consecuencia de cuatro puñaladas que le infligieron en la espalda y que le llevaron a ingresar en el HUCA.

La investigación llevada a cabo por la Policía Nacional (los testigos explicaron que se trataba de dos jóvenes de origen magrebí que se habían dado a la fuga tras lo ocurrido) permitió identificar a los sospechosos, procediendo a su detención entre el martes y el miércoles de esta misma semana. Ambos fueron representados por una abogada del turno de oficio, tanto en dependencias de la comisaría de El Natahoyo como ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3. Los dos jóvenes optaron por declarar, pero fueron "muy parcos en palabras" ante el juez. Tan solo se limitaron a reconocer que se encontraban en la avenida de Gaspar García Laviana (una zona habitual de ocio nocturno) el día de autos, pero que no eran los responsables de los apuñalamientos ocurridos durante la trifulca. Los dos cuentan con detenciones policiales previas, pero ninguna por hechos de esta gravedad, según las fuentes consultadas por este diario.

Los dos jóvenes aguardarán ahora en el Centro Penitenciario de Asturias el desarrollo judicial del procedimiento, que recaerá en el Juzgado de Instrucción 1, al estar de guardia el día de los hechos. Sin perjuicio de lo que ocurra después según se vayan practicando más diligencias, se les atribuyen "tres delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de lesiones agravadas", según detallaron ayer desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Son, por tanto, cuatro las personas afectadas tras este incidente, y no tres como trascendió en un primer momento.

La trifulca en la avenida de Gaspar García Laviana no parece que se trate de un incidente aislado, sino que la falta de seguridad en la zona se remonta ya varios años atrás, según denuncian los propios vecinos. En concreto, hay una comunidad de vecinos, los número 65, que llevan tiempo de litigio por un establecimiento hostelero que incumple la normativa de ruidos. Cuentan con el apoyo de la la asociación de vecinos El Llano-Fumeru, que también alzó la voz para alertar de que el barrio se encuentra inmerso en una situación de "creciente y palpable inseguridad" y de que la zona "se está degradando" con el paso de los meses. "Es urgente una mayor presencia policial en el barrio más grande de Gijón. Es un sin sentido que haya tres horas al día en los que no hay Policía Local en las calles por el cambio de turno", sostienen desde la entidad vecinal. No obstante, reconocen que casos tan graves como este del cuádruple apuñalamiento no lo recordaban.