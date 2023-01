La Alcaldesa propició ayer una reunión entre ediles de todos los grupos municipales y una representación de la asociación de vecinos Nuestra Señora de Covadonga para hablar de la rehabilitación de las viviendas del barrio de Roces. Una reunión a la que se había comprometido la socialista Ana González en el pleno de noviembre tras escuchar una interpelación vecinal. Roces fue uno de los vecindarios que se quedó descolgado de la propuesta inicial de barrios degradados que se desarrolló en los tiempos de gobierno de Foro.

Los vecinos exigen desde entonces que el Ayuntamiento asuma esa rehabilitación. Algo que, por ahora, no tiene encaje. El único compromiso municipal es que se seguirán analizando todas las convocatorias que salgan de fondos europeos para ver si en alguna de ellas se puede incorporar alguna propuesta de actuación en Roces. Sí se les dejó claro a los vecinos que no se les pudo incluir en esa línea de ayudas europeas a través del Principado desde la que se pidió dinero para los proyectos de Tremañes, Portuarios, Contrueces y Monteana porque no había posibilidad de cumplir los plazos de ejecución que se exigían en las bases. Esos cuatro proyectos están licitados y en marcha. Cualquier proyecto para Roces tendría que empezar desde cero. Si estará Roces dentro de ese programa futuro de mejora de barrios y viviendas construidas entre los 50 y 80 del siglo pasado comprometido dentro de la Agenda Urbana.