Duermevela extiende la fantasía

Todo comenzó en marzo de 2021, en plena pandemia. Ni Rebeca ni Almudena Martínez-Cardeñoso estaban contentas en sus trabajos. Y decidieron cumplir el sueño. "Siempre pensamos en trabajar juntas y seguir los pasos de nuestro abuelo, que tenía Litografía Viña", confiesan. Se lanzaron entonces estas dos hermanas a montar una editorial, Duermevela, que nació con la intención de centrarse en la traducción de obras de literatura fantástica para su publicación. "Cubrimos un vacío, nos lanzamos cuando vimos que había un nicho en la literatura fantástica", destacan. Ahora, estas dos gijonesas ven cómo, camino de los dos años tras la fundación de Duermevela, ya han publicado 14 libros y tienen previstos otros siete más para 2023. "Teníamos claro desde el principio lo que queríamos. Y que para vivir de esto hay que apostar fuerte, no vale con uno o dos libros al año", relata Almudena. "Es que si estás un par de meses que no se te ve es como que no existe", añade Rebeca.

La última publicación de Duermevela que ha visto la luz es "Tierra profana", de Lavie Tidhar. "Es un libro muy especial, es un autor muy peculiar, es judío, vive en Inglaterra, pero ha estado en millones de lugares residiendo. En sus novelas suele incluir un poco de metaficción, y en esta, partiendo de esa idea de principios del siglo XX de establecer al público judío en el este de África, que no sucedió luego por el holocausto, pues Tidhar sí refleja esa situación y lugar", cuenta Rebeca. "Aparece un protagonista, con una serie de situaciones, y aparecen muchas realidades, que le sirven para explorar ese devenir del pueblo judío", añade. "Es un libro que también es muy autocrítico con el pueblo judío, y que tiene una gran riqueza cultural, dentro de esa mezcla que hace en la ciencia ficción", afirma Almudena. En esta editorial gijonesa tienen como especialidad la literatura fantástica. ¿El motivo? "Es que dentro está el realismo mágico, ciencia ficción, distopía... Es un género muy amplio, más allá de orcos y elfos, que es en lo primero que piensa todo el mundo", afirma Almudena. "Queríamos desmitificar esa idea de que al final literatura fantástica solo es Tolkien y Sanderson", añade a su lado Rebeca. Entre su catálogo de libros publicados aparecen muchas temáticas. "Hay uno que habla de filosofía, otro de realidades paralelas o del pueblo judío. Son otros temas que nos permiten comprender nuestra realidad a través de la fantasía", detalla Almudena Martínez-Cardeñoso.