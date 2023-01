El informe del Rey Pelayo concluye que no es seguro y puede haber más derrumbes

El colapso del aula del colegio Rey Pelayo se produjo por la rotura de las armaduras de varias viguetas debido a la corrosión, un problema que afecta a más partes de la planta baja y que hacen imposible garantizar la seguridad del centro. Es más, no se descartan más derrumbes como el de 12 de enero, que acontecerían "sin previo aviso". Estas son las conclusiones fundamentales del informe preliminar sobre la seguridad de la estructura del Rey Pelayo firmado por la empresa Cadesa, que indica que, para recuperar la actividad normal en el Rey Pelayo, se debería proceder "al refuerzo o la demolición completa" de todos los forjados de la planta baja, así como a la reparación de las vigas y pilares que presenten lesiones por la humedad. Una actuación, que, como se intuía hace días, deja más cerca a sus 200 alumnos de tener que terminar el curso en La Escuelona y el colegio de El Llano.

El informe preliminar consta de 31 páginas y analiza pormenorizadamente el aula colapsada, así como el resto de la planta baja del colegio construido en 1968. Los técnicos se encontraron en la zona derrumbada con múltiples armaduras con "oxidación y pérdida de sección". Además, varias cabezas de las viguetas presentaban la rotura de todas o de alguna de sus armaduras. El informe asegura que el derrumbe del aula de Educación Infantil se debe a la rotura de esas armaduras por la corrosión. Dicha corrosión se produce, sobre todo, por "la importante humedad" que hay en la cámara del forjado sanitario de esta planta. La humedad se ha ido acumulando con el paso de los años porque no hay ventilación en esta parte del edificio.

El informe avisa de que el proceso de oxidación de las armaduras, una vez comienza, avanza poco a poco "provocando una degradación cada vez mayor" de las armaduras de acero haciendo que pierdan sección y finalmente terminen por romper. Esto es así porque el diámetro de las armaduras es muy reducido, de tres milímetros, lo que una pérdida de sección de, por ejemplo un milímetro, explica el informe, "genera una pérdida de la capacidad resistente de más del 50 por ciento, llevando al colapso de un tramo del forjado". Los técnicos sostienen que la rotura de las armaduras "es repentina". Es decir, no hay síntomas y las lesiones que pudieran aparecer son complicadas de ver.

Revisión de todo el centro

El análisis se extendió por el resto de la planta baja, por el forjado sanitario al que se pudo acceder. La inspección reveló varios tramos con viguetas rotas también por la corrosión de armaduras, así como zonas con manchas de oxidación. Además, hay "múltiples lesiones por corrosión de armaduras en vigas y pilares", apunta el documento. El estudio se hizo en la cámara sanitaria de esta parte del colegio donde había zonas afectadas por la humedad. Se habla de que bajo los aseos había hasta balsas de agua por las pérdidas de las tuberías de la calefacción y colectores de aguas fecales.

El informe estima que "no se puede garantizar que no se vayan a producir nuevos colapsos de otros tramos del forjado dado que este no presenta garantías suficientes de seguridad". Estos colapsos serían repentinos. Con lo cual, el informe preliminar concluye que "en las condiciones actuales no se puede garantizar la seguridad de la estructura" y que se debe proceder al refuerzo o demolición de todos los forjados de la planta baja y reparar vigas y pilares afectados por la corrosión. El último informe del colegio data del 2020 y analizó desperfectos en el ala derecha del centro. Ninguno comprometía la estructura. Ahora, analizarán el resto del centro.