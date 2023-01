La oposición duda de una reforma de la red de Emtusa que llega "con el mandato agotado"

Ni representantes vecinales ni políticos ponen en duda la necesidad de reordenar el servicio de transporte público que da Emtusa para hacerlo más eficiente. Otra cosa es que gusten más o menos las propuestas de nuevas líneas que se acaban de presentar, y que están abiertas a ajustes en base a la ronda de contactos con los agentes sociales que ayer se abría en el Consejo sectorial de Movilidad. Frente a esa propuesta de 16 trayectos nuevos en líneas horizontales, verticales y radiales se plantean incertidumbres sobre los cambios de frecuencias o paradas y se exige maximizar la información a los viajeros y una buena planificación del cambio. La oposición política también afea el momento: a escasos meses de la marcha del actual equipo de gobierno.

Para José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, era más que necesario darle una vuelta de tuerca a unas líneas con "graves problemas de tiempo de viaje". El edil pide mayor concreción en "puntos que pueden ser de preocupación como es la frecuencia de las líneas más concurridas o el cambio de las paradas" pero, sobre todo, "una exhaustiva planificación para que este cambio salga bien y genere las menores molestias".

Lo que consideran un empeoramiento de las frecuencias de paso es una de las denuncias de Foro. No la única. También critican que el estudio no haga referencia a los proyectos de aparcamientos disuasorios y detectan incoherencias con proyectos ya en marcha. En todo caso, la reflexión general del edil Pelayo Barcia es que "es necesario reformar las líneas de Emtusa pero es un trabajo que debería haberse hecho a principio del mandato y no a cuatro meses de finalizarlo".

La petición inicial de Podemos-Equo, a través de su portavoz Laura Tuero, es que este proyecto pase por todas las asociaciones de vecinos para "ajustar las líneas, basadas ahora en modelos predictivos, a la realidad de quienes las utilizan. Sin la participación ciudadana este plan no sería efectivo". Y coincide con Ciudadanos en abogar por una amplia campaña informativa. Entre las preocupaciones de Podemos están que queden descolgadas la línea circular de Cimadevilla y el servicio de transporte a demanda de la zona rural.

Dos de las "debilidades serias" que también encuentra al plan la edil popular Ángeles Fernández-Ahúja. Eso y que "nace con cierta vocación de temporalidad sujeta al metrotrén". Tampoco tiene claro la edil como se va conseguir el crecimiento anunciado con los mismos recursos y no deja de afear al gobierno que "algo que se viene reivindicando desde hace años llegue en el minuto de descuento de un gobierno con un mandato agotado". "Es una apuesta que puede resultar en falso ya que la nueva corporación podría tener unos criterios diferentes sobre la movilidad en nuestra ciudad que los rectores actuales", remata el portavoz de Vox, Eladio de la Concha, que no tiene clara la efectividad de un cambio ajeno al metrotrén y el plan de vías.

También tienen sus dudas los representantes vecinales. "Es una propuesta que no gustará a mucha gente, supone cambiar el chip de la movilidad. Va a ser controvertido", asegura Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), que cuestiona la "pérdida de servicios públicos" que puedan sufrir algunos barrios. El líder de la FAV sostiene que la propuesta de renovación del transporte público debía haber estado "a la par con el Plan de Movilidad" y que "esto tendría sentido si el metrotrén estuviera funcionando. No es apostar a futuro".

En la zona rural la preocupación es muy concreta. "Esperemos que no sean disparos al aire", afirma Miguel Llanos, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural "Les Caseríes", sobre la propuesta el transporte a demanda, "Hace años que se propuso y nunca se llegó a ejecutar. Frases son frases, toca materializarlo", sentencia Llanos.

La Asociación de Vecinos de La Camocha expresa su "oposición" al plan por la línea 16. "Han perdido una buena oportunidad para recoger las ideas vecinales antes de conformar la propuesta", aseguran. El aumento de las frecuencias los fines de semana y el mantenimiento de un recorrido "largo" para conectar la zona con el centro de Gijón, entre sus quejas.