El tejido asociativo de la ciudad decidirá los usos de El Bibio tras su rehabilitación

La ciudadanía, las asociaciones de vecinos, culturales y educativas aportarán ideas para definir los futuros usos de El Bibio tras su gran remodelación con fondos europeos. Esta fue una de las claves avanzadas ayer por los directores generales de Innovación y Obras Públicas, Patricia García Zapico y Pedro Fernández Guerrero, que desgranaron las líneas maestras, adelantadas ayer por LA NUEVA ESPAÑA, del "Proyecto Ágora". Es así como se conoce el plan para recuperar la plaza de toros y convertirla en un espacio "con actividad los 365 días del año". Aunque aún no hay proyecto técnico ni plan de usos definido, porque la convocatoria no los pide para presentarse, el coso ya opta a 4,2 millones de euros de los fondos Feder para un proyecto de 6,2 millones. El resto saldrá del consorcio de trabajo liderado por el Ayuntamiento e integrado por el Incuna, Laboral Centro de Arte, el clúster Ecco y el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, el CINN, dependiente del CSIC. "El proyecto busca el empoderamiento de la ciudad", apuntó García Zapico.

La primera meta volante para el "Proyecto Ágora" es en julio. Será en verano cuando se conozca si la plaza de toros consigue el dinero de Europa y de hacerlo se abre un plan de trabajo a tres años y medio. O sea, que el nuevo El Bibio no estará operativo hasta antes de agosto de 2027. La previsión del gobierno local es que siga cerrado hasta entonces. Aunque habrá que ver qué pasa en mayo con las elecciones. Foro afirmó ayer que, en el caso de Carmen Moriyón llegue a la Alcaldía, la plaza de toros abrirá antes. "No renunciamos a la financiación, pero si gobernamos no va a estar cerrada cuatro años. Las obras pueden hacerse sin interrumpirse la actividad", apuntó el portavoz forista, Jesús Martínez Salvador.

El Ayuntamiento está centrado en este proyecto y no hay plan B si no llega el maná europeo. Eso se infiere de las palabra de Pedro Fernández Guerero de ayer. "Hemos presentado una propuesta innovadora y rompedora respecto a intervenciones en edificios existentes. Ahora es importante centrarse en el trabajo de lo que estamos haciendo. Estamos centrados de aquí a julio a conseguir que esta propuesta sea de las elegidas", afirmó. También ve muy complicado que haya actividad, aunque sí promete mantenimiento. "Seguiremos haciendo el mantenimiento, si hay alguna actividad supongo que podrá encajar, pero ya hay limitaciones de los últimos informes con las gradas y limita mucho el uso", expresó el director de Obras Públicas.

Una de las claves del proyecto es que busca la participación. No solo por el consorcio de trabajo integrado por las entidades ya citadas sino porque las asociaciones de vecinos y culturales de la ciudad tendrán que involucrarse en la identificación de necesidades para saber qué papel juega El Bibio en el contexto gijonés, para el que ayer, de momento, no se garantiza que vaya a contar con una cubierta. "Con ellos veremos la identificación de los usos. No estamos presentando unos planos o unos diseños de ejecución. Esto es un proceso. Tenemos que ver que usos demanda la ciudad y que ahora mismo no se ofrezcan en ningún otro sitio", indicó García Zapico, que avanzó que ya han recibido las primeras propuestas de la Federación vecinal y de otras entidades culturales. "Sabemos que el modelo de participación está encima de la mesa. Ya hemos comenzado con ello", insistió.

Lo que quedó claro de ayer es que esta línea de ayudas, llamada "European Urban Initiative", difiere sustancialmente de otras convocatorias a las que optan proyectos gijoneses. No solo porque en esta fase inicial no se requiera un proyecto técnico, o porque requiera la implicación del tejido asociativo de la ciudad. Sino por matices también en la financiación. El plan aspira a 4,9 millones para un presupuesto total de 6,2. El resto tienen lo aportan los socios del consorcio. Hay un matiz. Al contrario que en otros proyectos, en los que hay que hacer una aportación económica de las arcas municipales, aquí se permite el pago en especies.

Es decir, que computan desde los gastos de personal hasta que el Ayuntamiento aporta un edificio que es de su propiedad. "La aportación económica que se hará del Ayuntamiento al conjunto será cero", aseguró Fernández Guerrero. La línea de ayudas prevé repartir 50 millones de euros. El proyecto que se haga para El Bibio tiene que ser exportable por partes o en su totalidad para otras tres ciudades europeas no españolas. Cuentan sobre manera los criterios de innovación y sostenibilidad y sigue la doctrina de la Nueva Bauhaus Europea.