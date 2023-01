Se cuela en un bar de la Ruta de los Vinos y se lleva monedas, una tele y botellas

Robo en un local de la Ruta de los Vinos. Una mujer se coló hace dos noches por un pequeño ventanuco de un local hostelero de la calle Begoña del que se llevó algunas botellas, una pequeña televisión y el dinero que había en la caja para el cambio. Así lo explicó el propietario de este establecimiento, Iván Fernández. "Según nos dijeron se trata de una mujer que no tiene técnica ninguna. Simplemente hace fuerza a ver si cede la puerta o la ventana en este caso. No provoca destrozos", explicó este hostelero, que ya ha puesto el asunto en conocimiento de la Policía. Por ahora, los hechos se investigan, pero la autora ya está identificada.

El lugar por el que accedió la mujer se encuentra al lado de la puerta y del escaparate de cristal de este local, muy popular en la zona. Se trata de una pequeña ventana, no de gran tamaño, por la que entraría una persona de muy poca envergadura. El robo fue de pequeñas dimensiones, pero sí que el dueño del local reconoce que se llevó el dinero que tenían en la caja destinado al cambio. Era una cantidad importante. La mujer que estaría detrás de estos hechos ya sería una vieja conocida para los agentes que patrullan por la calle Begoña. "Lleva un tiempo por la zona y otros locales ya me han comentado que también intentó entrar. En algunos lo logra y en otros no", apostilló Fernández.

La Policía está investigando los hechos. Al parecer, la autora no se habría puesto ni siquiera guantes para entrar a este local. Lo sabe el propietario porque los agentes que acudieron al lugar de los hechos pudieron tomar una huella que la mujer se había dejado. "Lleva ya tiempo por aquí. La cosa es que está esperando por el juicio, pero hasta que le salga tiene tiempo para seguir liándola", expresó Iván Fernández, que ayer abrió con total normalidad para la hora del vermú y también durante la noche.

No es el único caso que se ha dado en la Ruta de los Vinos. Pedro Martínez, el dueño de otro conocido local de la calle Begoña, explica que hace un año sufrió un caso similar, pero esta vez el implicado era un varón. La forma de proceder era bastante parecida. Es decir, entrar en el local sin provocar daños y tratar de llevarse pocas pertenencias. "Se llevó algunas botellas y el dinero del bote, que habría como unos cien euros", explicó este hostelero. "No son profesionales y estuvo muy poco tiempo, porque nada más que entró saltó la alarma. El fastidio, a parte del robo, es que al saltar la alarma toca bajar a apagarla", finalizó Martínez respecto al caso que él vivió.