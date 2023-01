"Queremos incrementar clientes y tener mucha más visibilidad en el extranjero"

Flor Guardado Herrero (1963, Caracas) es la directora del Puerto Deportivo desde hace 17 años. En ese tiempo ha contemplado la evolución de una de las instalaciones más conocidas de la ciudad. Analiza lo que depara el 2023 a un equipamiento que es el único de la ciudad que goza de la bandera azul, un emblema que atesora desde hace 25 años.

–¿El Puerto Deportivo goza de buena salud?

–No podemos quejarnos. Hemos pasado en estos 17 años una crisis económica, la apertura de un nuevo puerto deportivo, el incremento de amarres en los puertos de Asturias y la pandemia, que cambió nuestra vida y con ella el ocio. Ese escenario favoreció el desarrollo de la náutica y aprovechamos la oportunidad. Se han incrementado la práctica de actividades náuticas y con ellos los clientes. Nos hemos ido adaptando a los tiempos, que es la única manera de salir adelante. Hemos tocado asuntos relacionados con el medioambiente y la sostenibilidad. Hay que seguir trabajando.

–¿Puede dar cifras?

–Sí, hemos subido el número de clientes abonados un dos por ciento con respecto al 2021 mientras que el número de barcos en tránsito, también respecto al 2021, ha crecido un 46 por ciento. Por banderas, Francia, con el 44,65 por ciento lidera la procedencia de las embarcaciones. Luego vienen los españoles (12,72), Alemania (8,42) y Reino Unido (7,89), que bajó mucho por el Brexit. El porcentaje de españoles antes no era tan elevado. La gente está volviendo a navegar. Tenemos la ventaja de tener el puerto dentro de la ciudad con lo que nuestros clientes tienen todos los servicios a pie de pista.

–¿Le gustaría que tuviera más vida?

–Aún le falta. La concesión es la lámina de agua y hay cosas que no dependen de nosotros. Hay varias empresas en ella. Me gustaría que la ciudad participara más del puerto y viceversa. Que hubiera más tiendas y hostelería diurna. No tengo nada contra la nocturna, pero podría haber de más tipos. Por ejemplo, en la zona de la Comandancia hay sol todo el año. Serían una zona idílica para colocar terrazas cubiertas para que la gente pudiera ir en invierno. Se hace en otros muchos países.

–Otea seguro que piensa igual que usted.

–Mi opinión es desde el punto de vista de mi cargo como directora del Puerto Deportivo. Seguro que ellos lo ven también, pero habrá dificultades de normativa. Gavia abrió un nuevo local y me parece genial. La terraza de los Jardines de la Reina me parece un acierto. Debería haber más.

–¿Quieren aumentar el número de empresas?

–Ahora no. Gestionamos los amarres y buscamos crecer en el número de barcos. Lo que sí estamos haciendo es formación. Impartimos un certificado de profesionalidad conjuntamente con la Escuela de maquinaria El Roxu, el primer certificado de Asturias sobre salvamento y socorrismo en motos acuáticas.

–¿Qué retos tiene para el 2023 el Puerto Deportivo?

–Incrementar el número de clientes y tener mucha más visibilidad en el extranjero. Aunque estamos en muchas guías, algunos nos conocen de casualidad. Queremos incrementar esa presencia. A nivel de inversiones, queremos hacer una mejora en los aseos, los baños y las duchas que se han quedado ya antiguos. Como objetivo, dentro de la formación es seguir impartiendo este certificado de profesionalidad en otros ayuntamientos costeros de Asturias. Y los cursos formativos como el de bomberos ampliarlos. Todo lo relacionado con la seguridad en el mar es primordial.

–¿Cómo les va influir el hotel de cinco estrellas?

–Creo que será bueno para todos, incluido el puerto deportivo. Las empresas ofrecerán actividades náuticas como hasta ahora, con sus estándares de calidad y seguridad.

–Pujaron por la varada de Fomento, un asunto que ha terminado en los tribunales.

–Queríamos entrar para gestionar el suelo y crecer. Tener solo concesionada la lámina de agua acota nuestro crecimiento. No continuamos en el concurso porque quedamos fuera en el primer sobre al no cumplir con uno de los requisitos, que posteriormente no quisimos subsanar. Una de las cosas que hicimos bien fue adaptarnos a los tiempos. Cuando teníamos muchos barcos, todo era perfecto. Pero cuando bajó el número hicimos las plataformas para tener actividades y atraer empresas. Hicimos también plazas grandes para los catamaranes.

–¿Sin la varada hay posibilidad de conseguir suelo?

–De momento, no hay suelo disponible.

–Habló de la Semana Azul. Está Naval Gijón y la ampliación del Acuario. ¿Cómo quieren subirse a esa ola?

–Todo lo que tenga que ver con el desarrollo del turismo náutico, Gijón Azul, cuenta con todo nuestro apoyo. Somos el escenario para algunas actividades. Nos uniremos a las propuestas que se hagan y otras veces las plantearemos nosotros.

–¿Les interesa potenciar los barcos hoteles?

–No, tenemos una empresa que está ofreciendo este servicio y de momento es un tema que estamos llevando con mucha cautela.

–La bandera azul les distingue.

–Sí, es un orgullo. Este año nos han propuesto acoger el acto para recepcionar todas las banderas azules a las playas de Asturias y a los caminos verdes.

–Se acercan las elecciones. ¿Es el momento de poner sobre la mesa que haya un departamento de asuntos náuticos?

–Sí, estaría bien. No hay que olvidar que somos una ciudad costera con tres playas, dos puertos deportivos, clubes náuticos... Ahí lo dejo.