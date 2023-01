La Alcaldesa, sobre los desperfectos en los colegios: "No se puede generar miedo"

La alcaldesa de Gijón, Ana González, fue cuestionada ayer durante la presentación del proyecto para el colegio de Nuevo Roces por los informes en ocho centros en los que detectaron deficiencias tales como grietas, fisuras y desconchones. Ninguno de estos daños comprometía la integridad estructural de los colegios. La primera edil avanzó que está a la espera de una reunión con la Consejería de Educación para tratar todas esas cuestiones, pero llamó a la calma. "No hay que ponerse en un estado de alarma permanente, que no es real", explicó. "Es verdad que tenemos colegios viejos, con muchos años. Puede haber un desgaste y limitaciones estructurales a la hora de enseñar y en eso como Ayuntamiento tenemos que mejorar y se irá haciendo", agregó. "Lo que no se puede hacer es generar miedo, no lleva a ningún sitio y no se corresponde con la realidad", zanjó la regidora a colación del colapso de un aula en el Rey Pelayo.

Humedades, desconchones, rajas en el suelo, grietas en las paredes y desprendimientos en la cubierta de un pabellón. Estas fueron las patologías detectadas en los ocho colegios inspeccionados en octubre del año pasado dentro del compromiso municipal de revisar los edificios de uso público de más de 50 años. Los ocho centros fueron el Alfonso Camín, Pumarín, Honesto Batalón, Cabueñes, Federico García Lorca, Xove, Pinzales y Miguel de Cervantes, a los que hay que sumar el Rey Pelayo, analizado en 2020. Todos los informes concluyen que dichos colegios carecen de problemas estructurales que pudieran devenir en un colapso como el del San Vicente de Paúl del año pasado y el del aula del Rey Pelayo del pasado 12 de enero. Los casos más preocupantes están en el colegio de Xove y en el pabellón del Cervantes. "Urge un arreglo", explican responsables de estos dos centros. Los análisis realizados en estos ocho colegios se tratan de informes de evaluación de edificios. Es decir, se basan en una inspección ocular pormenorizada, pero sin llegar a profundizar en las tripas de los centros como sí se hizo con el informe preliminar de los daños en el colegio Rey Pelayo. En ese documento, los técnicos inspeccionaron el forjado sanitario y pudieron comprobar que la corrosión generada por la humedad acumulada con el paso de los años fue la causa del derrumbe. Algo muy similar a lo que pasó en el San Vicente de Paúl. La conclusión fue a más. Dijeron que no se podían descartar más colapsos y que estos, de llegar a acontecer, sucederían sin previo aviso y prácticamente sin que pudieran ser advertidos.