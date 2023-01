Aurelio Martín: "Ni podemos ni debemos renunciar a un Muro peatonalizado"

"Una sentencia, que no deja de ser un acto administrativo, no puede hacer perder el objetivo de la gran transformación de nuestras fachadas marítimas. Ni podemos, ni debemos, renunciar a un Muro peatonalizado. Es la gran apuesta de Gijón". Así de claro fue este lunes el edil de Medio Ambiente, y único representante de IU en el gobierno local, Aurelio Martín, al defender un proceso de peatonalización que tuvo su experiencia piloto en ese "cascayu" que la asociación Stop Muro ha conseguido tumbar en los juzgados. No fue el único mensaje de Martín.

También lo tuvo para quienes, como la actual dirección de la Casa del Pueblo, no dejan de reivindicar un proyecto basado en el consenso. "El consenso es deseable pero no puede ser paralizante y debe hacerse sobre una propuesta. La propuesta ya está encima de la mesa", explicó el edil de IU –en referencia al diseño de gran corredor verde paralelo al mar desde San Pedro al Rinconín presentado ya hace meses– al tiempo que pedía a todas las fuerzas políticas que permitan que "Gijón deje de ser la ciudad de los proyectos pendientes, dejemos las excusas. Que la confrontación política no sustituya a la iniciativa". Y otro mensaje para quien, como Foro, mantiene viva la idea de un Muro peatonalizado gracias al soterramiento del tráfico. "Que no nos venga nadie con cantos de sirena porque con el soterramiento estaríamos hablando de sobrepasar, generosamente, los cien millones de euros", indicó. Su referencia fue el vial de Jove, una obra que puede alcanzar los 270 millones para 2,5 kilómetros cuando termine el proceso en marcha de actualización de precios. El "cascayu" incumplió la normativa al no ser provisional, ratifican los jueces Aunque Martín cierra en mayo su etapa municipal tiene claro qué hay que hacer con el Muro, ahora y en el futuro. Su plan tiene dos fases. Una primera fase donde, como dice el proyecto defendido por este gobierno, se diseñe una plataforma única como solución flexible y versátil que permita la circulación en doble sentido o en uno solo, dependiendo de las decisiones de cada momento o de la época del año. "Y la peatonalización total, dejando solo un vial de servicio, cuando esté en marcha el metrotrén, en 2030", remató. Para Martín lo urgente para el Muro es "un proyecto potente, que ilusione a todo el mundo y tenga el máximo nivel de consenso posible. Un proyecto que no puede ser volver a una autopista de cuatro carriles ni quimeras de cien millones". La peatonalización del Muro ha sido motivo de conflicto político y social, con efecto judicial incluido. Igual que la renaturalización del río Piles. El edil de Medio Ambiente, Aurelio Martín, y su director general del área, Cosme García, salían al paso de las explicaciones de directivos del Grupo Covadonga relacionando el reciente hundimiento de una parte del muro de la senda fluvial con la renaturalización del río. El argumento grupista es que la isla generada por los sedimentos en ese punto al permitir la libre circulación del agua en el río desvía la corriente, llevándola a ese punto del muro y desgastándolo. "Es una opinión. Una hipótesis. Nosotros también tenemos las nuestras. Pero si las hipótesis siempre van en el sentido de mantener una determinada guerra contra este ayuntamiento... Yo pediría como mínimo prudencia y que sean los técnicos quienes hagan el diagnóstico", replicó Martín al Grupo. La hipótesis del Ayuntamiento parte del hecho de que se han detectado problemas en todo el muro, no solo en esa zona, y que ya hubo una grieta en 2021 El planteamiento es que los problemas vengan de la combinación de dos elementos: la desestabilización del terreno por la filtración de agua de lluvia y el daño al muro de los sucesivos dragados del anillo navegable solicitados por el Grupo. La actual fisura se arreglará desde la Confederación Hidrográfica y la situación del muro conllevará un estudio completo del ámbito.