El Grupo vincula el argayo en el Piles con el plan de renaturalización del río

El hundimiento de parte de la senda fluvial del Piles de la pasada semana podría estar relacionado con el proceso de renaturalización del río. Esta es la tesis que defiende el Grupo Covadonga que explica que, desde la bajada de los azudes del anillo navegable para permitir la libre circulación del agua, en el cauce del Piles se han ido formando pequeñas islas en los que se acumulan sedimentos. Una de estas islas está precisamente delante del tramo que sufrió las grietas. La idea es que dicha acumulación podría provocar un desvío de la corriente haciendo que impacte con mayor fuerza en el muro y desgastándolo. Un muro, que, como el propio Ayuntamiento reconoció, tiene más de 40 años y ya dio avisos de su mal estado en el pasado. "Toda decisión tiene sus consecuencias y lo que nos tememos es que todo puede ir aún a peor", explicó Asunción Cámara, vocal del Grupo.

La tesis que defiende el club contradice a la del Ayuntamiento al decir que el proceso de renaturalización no influye en el derrumbe del muro de la senda fluvial junto al Pabellón Verde. Todo está en la formación de esas islas, que el club señala que no existían antes. Estas se han formado desde la bajada de los azudes del anillo navegable debido a la acumulación de sedimentos que bajan cauce abajo y también por los que suben cuando crece la marea. "Nos preocupa la que se ha formado justo frente al pabellón, coincidiendo con la zona del hundimiento de la senda. Su presencia no es inocua en relación a este hecho", puntualizó Cámara en referencia al hundimiento. La idea es que esa isla produce una desviación de la corriente haciendo que esta impacte directamente contra los muros del canal, lo que "favorecería su desgaste". "Si a esto se le añade la falta de mantenimiento, podemos tener el cóctel perfecto para favorecer el deterioro acelerado de los muros, con una función de defensa de las estructuras de los edificios cercanos", añade.

El Grupo puntualiza que tendrán que ser los expertos los que determinen si esas islas naturales se forman efectivamente por la acumulación de materiales marea arriba. Lo que sí defiende el club es que los azudes del anillo navegable contribuían a que dichas islas no aparecieran. "Su presencia indudablemente disminuye la energía del mar en su ascenso por el cauce del río, limitando su alcance y sus defectos", concretó Cámara. "No es cierto que la renaturalización del río no tenga nada que ver con el derrumbe del muro y su senda, porque el primer paso para ella ha sido la bajada definitiva de los azudes", añade la directiva grupista.

La preocupación es máxima en la entidad deportiva porque el plan municipal pasa por eliminar permanentemente esos azudes. El club añade también que el proceso emprendido por el Ayuntamiento no contempla un estudio de los muros de la senda. "Y todo a pesar de que el concejal de Medio Ambiente (Aurelio Martín) recordara estos días que su antigüedad es mayor a 40 años y que no están hechos de hormigón armado", señala Cámara. La cosa va a más. "La actuación propone revegetación sobre la actual senda con especies arbóreas propias de una ribera. Eso incrementará sustancialmente la carga sobre el muro sobre el que no se contempla ninguna remodelación para garantizar su estabilidad", explica la directiva.

El arreglo del argayo del Piles lo asumirá, por su parte, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. El Ayuntamiento pagará este arreglo puntual y lo incluirá en el convenio de colaboración con la Confederación. Además, se hará un estudio de todo el muro de esa zona por si fuera necesaria una intervención de futuro mucho más profunda que la del argayo.