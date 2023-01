"Las instalaciones del colegio de Nuevo Roces que no sean aulas se destinarán al barrio"

Jovino Martínez Sierra (Gijón, 1961) lleva 35 años dedicado a la arquitectura. Fue alumno del colegio de La Inmaculada y estudió la carrera en Madrid. Es el autor del diseño del colegio de Nuevo Roces, un centro con 27 aulas y que aboga por la modernidad y la sostenibilidad para el barrio más joven de la ciudad. El edificio tendrá una pista polideportiva semienterrada con una cubierta verde y un edificio en forma de "L" donde estarán las clases, con fachadas y cubiertas plagadas de vegetación. El proyecto, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA y de 18,1 millones de euros, implicará la inversión en un colegio público más importante de toda Asturias.

–El colegio de Nuevo Roces va a ser el más moderno de Gijón y lo será durante muchos años.

–Hemos procurado que sea un edificio con una alta dosis de integración en el paisaje y en el barrio. El proyecto atiende a esas dos condiciones. Eran dos aspectos muy especiales de la parcela. Al proyecto le hemos puesto mucha ilusión y mucho trabajo todos los que formamos parte del estudio. Un edificio público debe dar una buena respuesta urbana por un lado y por otro aprovechar esas especiales condiciones de la parcela para hacer un ejercicio de integración y una apuesta por un edificio altamente sostenible y verde.

–¿En qué se han inspirado?

–En Europa se llevan haciendo edificios con cubiertas verdes desde tiempo. No solo son verdes por ser sostenibles, sino que son altamente aislantes. Evitan el efecto de isla de calor. Lo que queríamos conseguir con el colegio de Nuevo Roces es que la quinta fachada del edificio, es decir, la cubierta, se viera desde los edificios del barrio. Las propias cubiertas sirven para que los estudiantes puedan hacer actividades lúdicas y deportivas como un elemento más del edificio.

–¿Se abre a usos vecinales?

–Sí, era una propuesta de la Consejería de Educación. Las zonas que no son aulas son susceptibles de poder abrirse en horarios extraescolares para que los use el barrio. La simbiosis entre equipamiento y barrio se produce doblemente porque aporta la pista polideportiva, el gimnasio o la biblioteca, que Nuevo Roces no tenía.

–¿Se les quedó algo en el tintero?

–No, hemos dado la mejor respuesta profesional que hemos podido. Estamos contentos. Una de las características singulares del edificio es que aprovecha muy bien las condiciones de escala, porque la parcela es compleja. Vamos escalonando los volúmenes para que tenga un impacto mínimo. La consejería ha hecho una especial apuesta por una tipología de edificio sostenible, integrado y las fachadas verdes con la peculiaridad de los cables de acero.

–Para remarcar el paso del tiempo.

–Sí, incorporamos la idea de tiempo. Los niños en clase van a poder ver la vegetación crecer en la primavera y en verano y en el invierno desaparecerá. Las estaciones forman parte del edificio. La arquitectura está en un medio natural. Es un recuerdo muy especial que te llevarás toda tu vida si te educas ahí.

–¿El precio del colegio, de 18,1 millones, está adaptado a los precios de ahora?

–Sí, los precios están actualizados a los que hay ahora en el mercado. Es el precio de licitación y las empresas que se presenten pueden rebajarlo.

–Los espacios son flexibles para incorporar nuevas metodologías educativas.

–Así es. Son espacios muy flexibles porque en las aulas hay paneles móviles para que los profesores puedan conformar los espacios a la medida de las actividades que vayan implementando. El espacio en la arquitectura es determinante. La calidad de los espacios en los que vivimos son muy importantes. Pasamos prácticamente las 24 horas en la arquitectura y eso nos determina, condiciona y modifica nuestra calidad de vida.

–Comentó que es el colegio donde le habría gustado estudiar.

–Uno de los ejercicios del arquitecto cuando hace una casa o un edificio para alguien es pensar cual es el espacio ideal en ese contexto y con sus limitaciones. En ese sentido, creo que el colegio de Nuevo Roces responde a una arquitectura que entiendo como amable y humana. Hablamos de Lewis Carroll y Alicia en el País de Las Maravillas. Los niños tienen ese concepto de la escala grande. A veces, no es fácil conciliar la visión espacial de un niño con la de los adultos. Hemos intentado conciliar esas dos visiones. Que sea un espacio que de respuesta a las necesidades y a la vez se la de al mundo del niño.

–¿Se podrían modernizar siguiendo estas ideas otros colegios?

–Sí, no hacer una configuración general, pero sí afrontar determinados aspectos para dar flexibilidad sí sería posible. Depende, claro, de cada edificio y habría que estudiar cada caso.

–¿Qué proyectos tiene abiertos?

–Estamos trabajando en la sede de Farmaconsulting en Vitoria, que es un edificio muy singular. También en el polideportivo de Lazkao, en el País Vasco, y rehabilitando un centro de formación profesional en Hernani. Vamos a acabar el proyecto del instituto forense de Andalucía, en Sevilla, y comenzaremos la sede del Centro de emergencias de Castilla La Mancha, en Toledo. En Gijón, también en Nuevo Roces, estamos desarrollando la sede de Ibermutua y luego viviendas unifamiliares. Es un aspecto que me interesa mucho, porque se concreta la habitabilidad individual. También la nueva sede del Instituto de Productos Lácteos de Asturias en La Corredoria, Oviedo.