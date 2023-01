El piano del argentino Franco Broggi llega al Jovellanos

"La Filarmónica tiene la vara muy alta y es una gran responsabilidad". Son palabras de Franco Broggi, pianista argentino que mañana protagonizará un nuevo concierto en la temporada de la entidad gijonesa. El recital, enmarcado en el "Ciclo de Jóvenes Intérpretes Fundación Alvargonzález", arrancará a las 20.00 horas en el Teatro Jovellanos y supondrá el estreno del artista en la ciudad. "Estoy orgulloso y contento", afirma Broggi, que remarca que la Sociedad Filarmónica maneja "unos números impactantes". "Es un honor que haya confiado en mí", resalta.

En el recital, de alrededor de una hora de duración, propondrá un recorrido de "música académica" a través de diferentes compositores argentinos. Entre ellos, Alberto Williams, Carlos Guastavino o Alberto Ginastera, así como el argentino-español Hugo Fernández Languasco, del que interpretará "Evocaciones líricas: Cuaderno III". "Será muy agradable de escuchar", vaticina un Broggi que ayer actuó en Ciudad Real. Tras su parada en Gijón, también tocará en Albacete, Madrid y París. "Son semanas intensas, pero muy lindas", comenta Franco, que ya estuvo en Oviedo en 2019 y que busca reivindicar el producto nacional argentino que pasa por debajo del radar. "Hay compositores no tan famosos que no se conocen. Mucha gente no sabe que una obra de Williams es una de las primeras de tintes folclóricos escritas en el país", explica.

Franco Broggi, nacido en 1995, ensalza la importancia de ofrecer tantos conciertos teniendo en cuenta su juventud. "He ganado premios y tocado con grandes orquestas, pero esto es distinto", indica. "Significa un compromiso enorme", asevera el santafesino, feliz de "difundir los compositores que ha dado Argentina" y confiado en que los espectadores disfrutarán de la audición. "Va a ser entretenido y diverso en cuanto a contenido por la evolución que habrá", argumenta Franco, que amplía sus conocimientos con la pianista y profesora Graciela Reca.