Rechazan que el asesino de Sonia Mitre salga de prisión y abandone España

El tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial ha rechazado recientemente la petición formulada Abdou Ndiaye, conocido como "Makelele" y condenado a catorce años de cárcel por matar a su expareja, la popular hostelera de la Ruta de los Vinos, Sonia Meléndez Mitre, en julio de 2015, para sustituir la privación de libertad (está en la prisión de Palencia) por la expulsión del territorio nacional. Este individuo, de origen senegalés y que durante varios años trabajó como camarero en Gijón, solicitó esta medida tras haber cumplido la mitad de su condena, pero los jueces la han denegado porque "ni tan siquiera ha cumplido las dos terceras partes de la condena impuesta y, de mayor importancia, porque se trata de unos hechos de notoria gravedad".

Ndiaye fue declarado culpable de un delito de asesinato por un jurado popular, que acabó con una condena de 18 años de cárcel. Fue el 16 de julio de 2015, entre las 15 y 16.30 horas, cuando este hombre acabó con la vida de Meléndez Mitre, con la que había mantenido una relación sentimental, en el piso de ella de El Lauredal. Este hombre siempre negó la autoría del crimen, pero acabó ingresando en prisión preventiva cuando la Policía Nacional le interceptó con una maleta tratando presuntamente de huir. Antes del juicio ya llevaba dos años de prisión provisional, tiempo que se resta al impuesto luego en la sentencia.

El camarero gijonés, representado en la vista por la abogada Ana Gloria Rodríguez, recurrió la decisión de la Audiencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que elevó a 20 años la condena al entender que el procedimiento no se había demorado como para aplicar una rebaja por dilaciones indebidas. Pero volvió a intentarlo, y Ndiaye interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Fue entonces cuando sí logró una rebaja sustancial de la condena, pues el alto tribunal no solo rebajó de asesinato a homicidio los hechos, sino que también eliminó el agravante de género. ¿El motivo? No se pudo demostrar cómo fue el ataque como para saber si la víctima tuvo o no opción de defensa (sí aplicó el agravante de abuso de superioridad por la corpulencia de "Makelele") y el móvil del crimen fue económico, no por razón de género.

El revés para salir de prisión ahora no implica que no pueda solicitarlo de nuevo más adelante. "No existe ninguna razón sólida para que no cumpla la pena en su totalidad, sin perjuicio de adoptarse la expulsión cuando el penado acceda al tercer grado penitenciario y obtenga la libertad condicional", añade el tribunal de la Audiencia en el auto.