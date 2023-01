Los flecos del presupuesto: Emulsa urge 2 millones más y no hay obras en zona rural

Que no hay inversiones previstas en la zona rural en el proyecto presupuestario que defiende el gobierno local –lo que supone que cualquier actuación nueva en 2023 dependerá de la incorporación de remanentes– y que Emulsa necesitará de una aportación extraordinaria de 2.250.000 del Ayuntamiento para hacer efectivo el compromiso de la anterior directiva de sumar 68 contrataciones para alcanzar el nivel óptimo de su plantilla son solo dos de las cuestiones que ayer se pusieron sobre la mesa en la segunda, y última, sesión de comparecencias del gobierno en comisión de Hacienda para contestar a las preguntas de la oposición sobre los detalles de ese proyecto económico de 269,3 millones para este año que busca su aprobación en el Pleno del mes que viene. Las comparecencias comenzaron por el área de Obras Públicas, ahora bajo la responsabilidad de la edil socialista Salomé Díaz Toral tras la marcha hace unos días de Olmo Ron.

El paquete inversor en vías públicas urbanas ronda los 2,2 millones entre los que hay 413.355 euros para poder acabar la remodelación de Calderón de la Barca, pendiente de un segundo contrato tras la resolución por incumplimiento con la adjudicataria. Aunque el grueso en este capítulo son los 1,5 millones para las actuaciones de la ecomanzana que se financian con fondos europeos. No hay que olvidar que son, precisamente, los proyectos comprometidos con Europa los que conforman el esqueleto de este último presupuesto del mandato de Ana González y los que comprometen el destino de sus recursos. De hecho, fueron eje de una de las comparecencias de ayer. El Ayuntamiento computa 7,8 millones de ingresos de fondos europeos en estos presupuestos. Y por delante varias convocatorias aún sin resolución y otros proyectos nuevos presentados, como la reforma de la plaza de toros de El Bibio.

En proyectos vinculados a los distritos hay 100.000 euros para la plaza de la República y otros tantos para la plaza de Clara Ferrer. Ambas son inversiones del área de Patrimonio Verde. El proyecto presupuestario no incluye dinero para la ejecución de la plataforma única en las calles Ruiz Gómez y Caridad, solo para la redacción de su proyecto. Y en el presupuesto del área de Seguridad Ciudadana, la oposición echó en falta una partida para las comprometidas cámaras de vigilancia en la zona rural. También se anunció la petición de permisos para hacer lo propio en las zonas urbanas de ocio nocturno.

En materia de instalaciones deportivas el socialista José Ramón Tuero espera licitar antes del verano el contrato de un rediseñado –para abaratar costes– pabellón de la zona oeste. Hay 600.000 euros comprometidos desde 2017 que serían el punto de arranque. El plan es ahorrar en el diseño inicial de cubierta y fachadas sin perder ninguno de los usos interiores. Hay dos partidas vinculadas al complejo deportivo de la Universidad Laboral: 150.000 euros para la iluminación del campo de hockey y rugby y 50.000 para el campo de voley playa, que sería el primer paso del plan de usos presentado para el equipamiento. No hay presupuesto vinculado a la varada de Fomento, pendiente de un recurso judicial.

La ronda de comparecencias la terminó la propia edil de Hacienda, Marina Pineda, dando cuenta de las cifras de su área. También lleva organización municipal y personal. Ha sido el incremento de gastos de personal y gastos corrientes otro de los elementos clave para organizar unas cuentas marcadas por la inflación. El Ayuntamiento tiene ahora mismo 1.330 trabajadores. Una cifra que se eleva a más de tres mil sumando el personal de todas sus empresas. Gijón tiene una deuda vía de 98 millones de euros.

Entre los más desilusionados tras dos días de reuniones están los grupos en los que ha centrado el PSOE la negociación política de búsqueda de apoyos: Ciudadanos y Podemos.

"Se ha constatado como es imposible realizar modificaciones de calado en unos presupuestos que están al límite, al estar la mayor parte de las partidas ya comprometidas bien por fondos europeos o bien por gastos corrientes del propio Ayuntamiento. Así que focalizaremos la negociación presupuestaria hacia cuestiones más políticas", explicó el edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, tras criticar la falta de inversión en la zona rural y la excesiva dependencia de los remanentes de muchos proyectos.

Falta de mantenimiento

"Todo este presupuesto está supeditado a fondos europeos. A partir de ahí, continuismo y retroceso", reprochó la portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero, que afea olvidos en igualdad, las nuevas escuelas de 0-3 de El Llano y Los Campos "o la peatonalización de las calles Ruiz Gómez y Caridad, que no tienen ni un sólo euro para su ejecución". Un mensaje: "Con este presupuesto tan ajustado y carente de poder usar los remanentes como dice el equipo de gobierno, poco o ningún margen vemos para trabajar en enmiendas que hagan que este documento sea pensando en la mayoría social".

La necesidad de dinero para Emulsa y que el presupuesto de Emtusa no refleje el plan de cambio en la red de autobuses recién anunciado es motivo de crítica para Foro. Aunque su portavoz, Jesús Martínez Salvador, destaca "la ausencia de inversión en la zona rural de Gijón. El presupuesto contempla cero euros para arreglar caminos. Hay muchos proyectos europeos, pero ninguno de ellos está dirigido al entorno rural del concejo. Respecto a Deportes, pese a tener numerosas goteras los pabellones de Moreda y El Llano, tampoco hay presupuesto para renovar cubiertas".

Para el PP, en palabras de la concejala Ángeles Fernández-Ahúja, este presupuesto es "electoralista y prioriza cuestiones grandilocuentes e innecesarias como la zona de bajas emisiones de La Calzada, cuando no está el vial de Jove, desatendiendo necesidades de la vida cotidiana como las cámaras comprometidas para la zona rural. Baja el mantenimiento en los colegios y los edificios públicos, no hay inversión en la zona rural, no se prevé la adecuación del edificio de salvamento... Está hipotecado por los fondos europeos"