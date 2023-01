IU se abre a una prórroga en sus primarias para pactar una candidatura

Izquierda Unida apurará hasta última hora el plazo de sus primarias para presentar una lista de cara a las próximas elecciones municipales. Y eso, si no hay prórroga en este proceso, una opción que está encima de la mesa, si no se llega a un acuerdo o se presenta alguna lista de cualquier afiliado que reúna las condiciones necesarias antes de mañana a medianoche. Ayer, la coordinadora local mantuvo un encuentro en la sede local para tratar el asunto. Fuentes del partido explican que la reunión no estaba pensada para apurar las negociaciones y sí "para ofrecer diferentes puntos de vista". Las negociaciones de cara a presentar una lista unitaria liderada por la coordinadora local, Ana Castaño, siguen estancadas entre las dos sensibilidades que hay en el partido respecto a quien debe ocupar el número dos. El sector afín al líder vecinal de La Camocha, Adrián Arias, pide que sea él quien asuma esa responsabilidad.