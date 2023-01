Moriyón pide "un estudio serio y riguroso" para soterrar el Muro: "Otras ciudades lo han hecho"

"No son cantos de sirena, en otras ciudades sí lo hicieron". Así explicó ayer Carmen Moriyón, candidata a la Alcaldía de Foro, su petición de que la idea de soterrar el tráfico en el Muro no se descarte y se someta antes a un estudio "serio y riguroso" que aclare su viabilidad. Defendió la necesidad de "acatar lo que dicen los tribunales" –tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que avala el fallo contra el "cascayu"– y "dejar el Muro como estaba", eliminando el "scalextric" actual con el nuevo trazado del carril bici. Y, después, estudiar las dos opciones posibles: limitar el tráfico del eje marítimo o soterrarlo. Moriyón no comparte que esta última idea se descarte de antemano: "Nuestra ciudad nos es distinta a otras que ya lo hicieron. Tendrá sus matices, pero las obras se podrán hacer. Nada es imposible".

A juicio de la candidata forista, el actual trazado del Muro "no hay quien lo entienda" y puede causar "problemas de seguridad" a peatones, ciclistas y conductores. "Los tribunales dejaron claro que se aprovechó la pandemia y que todos estábamos en casa y que con una falsa excuso se nos engañó", reprochó Moriyón al gobierno socialista, a quien culpa de que "no se pueda suprimir el tráfico en el Muro de un plumazo sin dar soluciones por otras vías". Y pidió crear un proyecto "ordenado y consensuado" con la ciudadanía. Moriyón lanzó estos comentarios durante su visita –junto al secretario general de Foro, Adrián Pumares, y el edil Jesús Martínez Salvador– a la sede de la asociación de enfermos de Alzhéimer Adafa. Una reunión que se saldó con dos promesas: crear un censo que cuantifique los enfermos de Alzhéimer que hay en Asturias y promover una subida general de las ayudas públicas. "Las asociaciones son vitales; llegan a donde el sistema de salud no puede llegar", señaló la forista. La presidenta de la asociación, Concha Mena, agradeció al partido que durante su mandato les diese su actual sede en el edificio de servicios sociosanitarios de El Natahoyo y que recientemente lograse, a nivel autonómico, que el Principado conceda a la entidad una subvención nominativa. "Esperamos que en las próximas elecciones la gente vote con conciencia y con seriedad", aseguró Mena. Con esta nueva subvención nominativa, de 15.700 euros, a la asociación en realidad no le alcanza "para nada", y la cuantía que le cede el Ayuntamiento, de 32.000 euros, "tendría que ser mayor". La falta de financiación, señaló la presidenta, ha hecho que parte de los talleres de su asociación no puedan mantenerse durante todo el año. Ayer pidió al partido, además, ayuda para crear un centro de día y una unidad sanitaria de demencias.