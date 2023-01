La Alcaldesa acusa a la zona rural de "victimismo y partidismo" por las críticas

"Negar lo que se está haciendo no es justo y no les viene bien. Una actitud victimista no es lo que necesita la zona rural". Para la alcaldesa socialista, Ana González, los intereses "partidistas" están detrás de las acusaciones de abandono que el movimiento vecinal de las parroquias achaca al actual equipo de gobierno. Una acusación que tiene su base en el hecho de que el proyecto de presupuesto municipal para este año no incluye una partida concreta de inversiones reales para ellos entre sus 269,3 millones. La zona rural habla de "abandono" y no descarta movilizaciones. El malestar es generalizado y lo lidera la propia Federación "Les Caseríes"

El gobierno municipal reivindica que su compromiso con las parroquias es mucho y hay que buscarlo más allá de ese epígrafe concreto del presupuesto. "Las cosas se pueden utilizar de manera partidista y me parece muy bien que las asociaciones vecinales tengan su opción política pero no se puede negar la realidad. Hay que valorar todo en justicia", explicó la regidora. Esa realidad que defendió González incluye las 10.600 luminarias cambiadas en las parroquias, el convenio con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para el mantenimiento de los ríos, el acuerdo con Bosquia para plantaciones en fincas municipales, las experiencias piloto de recogida de plásticos o restos de podas, la llegada de la alta velocidad de internet... "Y todo de lo que hablo es dinero", indicó la socialista asegurando además, que "habrá más planes de empleo para arreglos de caminos, el contrato de conservación viaria incluye por primera vez la zona rural y desde el principio se planteó la incorporación de remanentes específicamente para el ámbito rural". Un mensaje para los vecinos: "Si quieren lo quitamos todo, rompemos el convenio con la Confederación, quitamos las luminarias y le decimos al Estado que se salte Gijón con lo de Internet", ironizó la regidora. La socialista tampoco se quiso olvidar de los proyectos de saneamiento de la Empresa Municipal de Aguas. Asumió que van con retraso pero explicando que "sobre todo porque hay vecinos que no nos dejan pasar por sus fincas y hay que expropiar. Ojalá las asociaciones vecinales de esas zonas ayudarán a convencer a esos vecinos de que nos dejen actuar", retó la regidora. La Alcaldesa no fue la única integrante del gobierno local que salió ayer al paso de las críticas del movimiento vecinal rural. "Claro que nos hubiera gustado tener dinero para concretar nuevas inversiones para la zona rural; y también para la zona urbana, para los distritos... para muchas cosas. Pero el presupuesto es el que es y los recursos son los que son. Y eso no supone que la zona rural esté abandonada. Este gobierno no abandona a la zona rural". Ese fue el mensaje de la edil de Hacienda, Marina Pineda, a los vecinos de las parroquias. Pineda compartió con González el listado de actuaciones municipales pensadas por y para la zona rural. Y también recordó que la inversión que se refleja en el presupuesto diseñado para este año se concentra en financiar las anualidades correspondiente de obras ya en marcha y cubrir la parte municipal de los proyectos con financiación europea. "El margen para nuevas actuaciones era muy muy muy pequeñito y había otras que se consideraron más urgentes desde las concejalías correspondientes. Así se decidió desde el gobierno", remató la edil de Hacienda.