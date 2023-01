Ciudadanos plantea destinar a inversiones en la zona rural los 160.000 euros previstos para el Plan del Muro

El grupo municipal de Ciudadanos plantea destinar a inversiones en la zona rural de Gijón los 160.000 euros previstos para contratar la elaboración del Plan Especial del Muro. Así lo indicaron este mediodía los ediles de la formación liberal José Carlos Fernández Sarasola y Rubén Pérez Carcedo, quienes condicionan sentarse a negociar los presupuestos municipales para 2023 a que el gobierno local «paralice» el Plan Especial del Muro, el Plan de Movilidad y el Reglamento de Laicidad, los dos primeros por «hipotecar» al próximo gobierno local que surja de las elecciones de mayo y el tercero por ser «absolutamente innecesario», en palabras de José Carlos Fernández Sarasola. Las peticiones ya están sobre la mesa del gobierno local, que inicialmente ha respondido que «es difícil», en palabras de Sarasola.

Ciudadanos ya ha transmitido al gobierno local sus exigencias para sentarse a negociar «partidas muy pequeñas» de los presupuestos, dado que la elevada cuantía de gastos corrientes e inversiones ya comprometidas por el Ayuntamiento de Gijón dejan poco margen de maniobra.

Ante esta situación, Ciudadanos exige contrapartidas políticas para apoyar las cuentas municipales, ya que «no hay margen para cambios de calado en los presupuestos, pero sí que hay un margen muy grande para que Ana González cambie su forma de gobernar en los meses que quedan», señaló Pérez Carcedo.

Las tres «líneas rojas» de Ciudadanos las desarrolló Sarasola. En cuanto a la petición de paralizar el Plan Especial del Muro, apuntó que «ha quedado desierto, no hay consenso ninguno, no se ha contado con nadie, en El Muro desde el principio la Alcaldesa y Aurelio Martín han actuado de una manera totalmente autoritaria, sectaria, haciendo lo que a ellos les gustaba, sin tener en cuenta absolutamente a nadie y para encima con sentencias judiciales que han echado para atrás todo lo que han hecho desde un principio y por lo tanto no tienen ningún sentido licitar este Plan Especial de Muro, encima que lleva un proyecto de obra para rematar la faena, que es una hipoteca para el que venga después», tras las elecciones de mayo, abogando por buscar el consenso para una zona emblemática como es el Muro, por lo que en su opinión «hay que planteárselo con más tranquilidad y no ahora a final de legislatura».

La segunda «cabezonería de los mismos actores» que Ciudadanos ha pedido paralizar, en palabras de Sarasola, es el Plan de Movilidad, que «hipoteca a los que vengan después», por lo que es mejor, en su opinión «buscar un plan que tenga el consenso y la aprobación de todos», opinando que carece de sentido aprobar un plan de movilidad «en el mes de abril o en el de mayo, sin saber si la próxima corporación tiene las mismas ideas sobre cómo debe de ser la movilidad en esta ciudad, viendo que el propio Partido Socialista no tiene claro cuál es la movilidad del futuro y por dónde debe pasar», señalando que el secretario general de los socialistas gijoneses, Monchu García, «ha dejado claro que no está de acuerdo en gran parte de las cosas que han propuesto Aurelio y la Alcaldesa», por lo que Ciudadanos insiste en frenar un plan sobre el que «no hay acuerdo ni entre los gijoneses, ni entre la oposición, ni entre el propio partido del gobierno». La tercera línea roja para poder empezar a negociar los presupuestos es el Reglamento de Laicidad, que «debe quedar fuera de este final de campaña, porque es absolutamente innecesario».

Sarasola incidió en que sus peticiones «no implican dinero ni un sacrificio excepcional» para el Ayuntamiento agregando que el grupo socialista «que va a tomar el relevo» en el próximo mandato, «en parte está de acuerdo con ello». Por lo que aceptar las exigencias de Ciudadanos «no implica un sacrificio más allá del ideológico por parte de la Alcaldesa y de Aurelio Martín».

Pérez Carcedo añadió que «no es deseable» que haya una prórroga presupuestaria, pero que no sería un escenario «apocalíptico», ya que «la realidad es que ya estamos en prórroga presupuestaria, pero no lo estamos por culpa de la oposición y mucho menos por culpa de Ciudadanos, que siempre hemos tendido la mano a negociar; lo estamos por culpa del Gobierno», por no haber presentado a tiempo el proyecto presupuestario. «El gobierno ha hecho tarde los deberes, incumpliendo todos los márgenes legales y para colmo ha hecho un borrador presupuestario que no gusta ni a su propio gobierno», señalando que existen discrepancias por ejemplo respecto a las inversiones en la zona rural.

Pérez Carcedo insistió en «la necesidad de que haya más inversiones en la zona rural», no sólo destinando a la misma los 160.000 euros que podrían ahorrarse si se frena el Plan del Muro, sino también destinando remanentes de tesorería a ese fin. Ciudadanos va a presentar una enmienda para incrementar la capacidad inversora en la zona rural, y que «sea como mínimo de cien mil euros y de ahí para arriba», además de negociar el destino de los remanentes.