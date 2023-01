Quejas por las 22 multas diarias en la avenida del Jardín Botánico: "Buscan recaudar"

Que el año pasado se colocaran la friolera de 7.945 multas, 22 al día, en la avenida del Jardín Botánico con el radar fijo es motivo de enfado entre los conductores que circulan habitualmente por esta arteria, clave en la ciudad porque da acceso a la Universidad Laboral, el campus, el Parque Científico y Tecnológico y el Hospital de Cabueñes. Y lo es, porque a juicio de los vecinos, este radar no está ubicado en un tramo especialmente peligroso para el tráfico (se encuentra en una recta) sino en una zona ideal para cazar a conductores despistados. "Hay claro afán recaudatorio", apuntan.

Jesús Fernández es taxista desde hace seis años y tiene muy controlada la zona que ha sido objeto de la polémica. "Hay veces que me he encontrado radares móviles por ahí. Los ponen porque la gente acelera después de pasar por el fijo. Hay una clara intención de poner multas", explica. Fernández vive en la avenida de Los Campones y comenta que en esa vía los coches sí van a una velocidad excesiva. "En esta zona o en La Pecuaria, donde solo están las pantallas que te avisan de la velocidad, serían mucho más útiles. He visto coches que van muy fuerte", desgrana el taxista.

Fernández cita la avenida de La Pecuaria donde tan solo se pusieron 45 infracciones en todo el año. Un dato que contrasta con los de la avenida del Jardín Botánico, sobre todo, porque La Pecuaria es uno de los puntos donde los vecinos de Cabueñes llevan tiempo denunciando que se producen excesos de velocidad y carreras ilegales. Lo cuenta Antonio Roa, vecino de la parroquia. "Con el radar que hay en la avenida del Jardín Botánico no pillan a los que hacen carrera, a los que pillan es a los que van con prisa al Hospital de Cabueñes. Lastran al vecino, no a los que cometen infracciones", analiza. Roa, que forma parte de la asociación de vecinos "Fontevilla" de Cabueñes, ha tramitado varias quejas por el tema de las carreras ilegales. "En el Alto del Infanzón bajaron, pero alguna sigue habiendo", reseña. En su opinión, habría formas mejores de controlar los excesos de velocidad que no implicaran sanciones tales como los cojines berlineses.

Paulino Tuñón, líder vecinal de La Guía, pone el foco en la calle del Profesor Pérez Pimentel. "Debería haber más orden y concierto a la hora de colocar los radares fijos. Deberían estar en otras zonas, como en La Pecuaria o Pérez Pimentel donde las motos y los coches van a gran velocidad", apunta. "Los radares no están puestos en lugares peligrosos, sino en zonas para recaudar", afirma, por su parte, Juan Carlos Gómez, conductor desde 1985.