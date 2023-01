Martín, a Moriyón: «Que pida perdón por Marqués de San Esteban»

El portavoz municipal de IU y responsable de Movilidad, Aurelio Martín, y la candidata a la Alcaldía de Foro Asturias, Carmen Moriyón, se han enzarzado en un cruce de reproches por obras, después de que el edil instara a la exregidora a explicar cómo va a pagar el soterramiento del tráfico en el paseo del Muro que propone, «además cuando dice que no va a subir impuestos». Si Moriyón le respondió el pasado jueves instando a Martín a que pidiera perdón «por cometer una ilegalidad en el paseo dilapidando dinero público», ayer Martín salió al paso de esas manifestaciones señalando que «yo no tengo que pedir perdón por una cosa de la que no soy responsable, porque no soy el concejal de Obras Públicas».

A renglón seguido, Martín señaló que «puestos a pedir perdón, tendría que ser Moriyón, que fue quien hizo la reforma de la calle Marqués de San Esteban, gastando más de un millón de euros, cuatro veces más que lo que se gastó en el ‘cascayu’, para dejar la obra como la dejaron». Martín volvió a pedir a Moriyón que explique cómo pretende pagar «una obra faraónica» como califica al soterramiento.