La presentación de candidaturas en IU se amplía diez días

La distintas sensibilidades integradas en la dirección de IU de Gijón tendrán en principio hasta el próximo 6 de febrero para intentar consensuar una candidatura para las próximas elecciones municipales de mayo. La dirección autonómica de la coalición de izquierdas, que ayer celebró una reunión de su Comisión Colegiada, acordó así ampliar en diez días el plazo para presentar candidaturas a las primarias, que inicialmente vencía la pasada medianoche, a petición de representantes de Gijón.

Según el nuevo calendario, sería el día 8 de febrero cuando se tendrían que proclamar las candidaturas definitivas, con lo cual el plazo para presentarlas sería hasta el día 6. No obstante, en la reunión también se planteó que, de manera extraordinaria se podría conceder algún día más por necesidades de organización. Una ampliación, en todo caso, que sólo podría darse si no fuera a presentarse más que una lista a las primarias, dado que en caso de que haya dos listas, el plazo mínimo para la campaña electoral es de siete días y la campaña está previsto que finalice el 15 de febrero.

El debate en la cúpula de IU de Gijón gira en torno a quién debe ocupar el segundo puesto en la candidatura electoral, por detrás de Ana Castaño como aspirante a la Alcaldía. El sector que se aglutina en torno a Adrián Arias defiende que este líder vecinal debe ser quien ocupe el segundo puesto al considerar que es el mejor activo político de la coalición de izquierdas para ir en ese lugar. Un planteamiento que rechazan la mayor parte de los integrantes de la dirección de IU de Gijón, si bien este sector mayoritario de la dirección política de Izquierda Unida en la ciudad no es monolítico, como lo demuestra que en la reunión de la Coordinadora Local de IU –máximo órgano entre asambleas– del pasado miércoles no fuera nadie del sector de Adrián Arias quien pusiera sobre la mesa que ocupara el segundo puesto en la lista, sino una de las personas de más confianza de la coordinadora general de Gijón, Ana Castaño. Esta última, además, anunció que renunciará a ser la candidata de IU si no se pacta una lista de consenso.

Así las cosas, las negociaciones siguen en marcha, con voluntad por ambas partes de alcanzar un acuerdo, después de la prórroga del plazo, iniciativa que se sugirió el miércoles desde el sector hegemónico en la Coordinadora Local de IU y que ayer obtuvo el visto bueno de la dirección autonómica.

Fuentes de la Coordinadora Local destacaron ayer que el debate en torno al segundo puesto en la candidatura se está haciendo con buen tono y consideran que el acuerdo entre ambos sectores a nivel autonómico puede favorecer que se alcance una solución satisfactoria para todas las partes en Gijón. En todo caso, matizan, si no se sella un acuerdo, hay que «desdramatizar» que las discrepancias se resuelvan mediante la celebración de primarias, siempre que se afronten con respeto. De hecho, una parte de la dirección política de IU de Gijón aboga por dejar en manos de la militancia la elección de la lista de IU para las próximas elecciones municipales.

La situación actual, en todo caso, es de desacuerdo, sin haber llegado al punto de ruptura. Las negociaciones previsiblemente incluirán alternativas al planteamiento que hace el sector liderado por Adrián Arias, desde la voluntad de llegar a un acuerdo. Está por ver si alguno de los dos sectores cede en sus planteamientos iniciales o si se deja en manos de los militantes y simpatizantes de IU de Gijón romper el nudo gordiano en torno a los puestos con opciones a obtener acta de concejal por IU de Gijón.