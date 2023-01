La zona rural responde a la Alcaldesa: «No entiende nuestras necesidades»

«Está perdida, no entiende las necesidades de la zona rural». Algunos de los representantes vecinales de las 25 parroquias periurbanas de Gijón recibieron ayer «con sorpresa» los calificativos que un día antes les dedicó la Alcaldesa. Ana González les acusó de tener una postura «partidista» y «una actitud victimista» por sus quejas ante la falta de inversiones reales en el proyecto presupuestario. «Lo único que se criticó en el consejo de distrito de la Zona Rural es la nula inversión. Recibir nada no es victimismo. Entre todas las parroquias hay ideologías muy diversas, es una disculpa muy barata», replicó Miguel Llanos, presidente de la Federación de asociaciones de vecinos de la zona rural «Les Caseríes».

El pasado jueves, la Alcaldesa pidió «valorar todo en justicia», en referencia a algunas actuaciones acometidas en la zona rural durante el mandato como la instalación de 10.600 luminarias, el convenio con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para el mantenimiento de los ríos o la llegada de la alta velocidad de internet, entre otros. «La sustitución de luminarias es una cuestión que viene de Europa y solo citamos los problemas de apagones en algunos puntos. Estamos contentos con su instalación y el concejal José Ramón Tuero pidió paciencia porque algunas piezas no estaban bien instaladas. De la limpieza de los ríos nadie comentó nada y la fibra óptica es un proyecto privado. Esos son sus logros en cuatro años de mandato», incidió Llanos, quien insistió en que «lo más urgente» ahora son las labores de saneamiento y recibir una explicación del cambio de líneas de Emtusa.

De hecho, estas discrepancias se extienden al gobierno local. El concejal de Zona Rural, José Ramón Tuero, mostró a los vecinos su disconformidad con la falta de partida presupuestaria y les pidió disculpas. Los residentes no descartan ahora iniciar movilizaciones por lo que consideran un «abandono». «La Alcaldesa lo aborda todo de forma genérica y habla de proyectos que no empezaron con ella. Nuestra parroquia desaparece en el proyecto de las nuevas líneas de autobús. Debería ser sensible con nuestra dispersión , relieve peculiar y desabastecimiento», añadió Santiago Izquierdo, presidente vecinal de San Martín de Huerces. De hecho, recuerdan que tampoco hay ninguna partida destinada a las obras de distritos: «Solo se llegaron a gastar 166.000 euros en la zona rural del millón destinado». «Se firmó el acuerdo para la limpieza de ríos porque no cumplían con su responsabilidad. En nuestra zona no hay nuevas luminarias, solo una nueva ITV. ¿Qué tenemos que agradecerle a la alcaldesa?», preguntó Félix Gómez, representante de los residentes de Granda, quien incidió en que «en la zona rural se ha protestado o halagado independientemente del partido que gobierna». «Es una vergüenza. Hace falta cuidar a la zona rural. Se están ejecutando cosas de 2020 y se está presumiendo de ello. Habrá que tomar cartas en el asunto», zanjó José María Rubiera, presidente de los vecinos de Castiello.