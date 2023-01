Siete décadas de orgullo olayista: así prepara el club sus 70 años

Reconoce Juan José Boadella "Chani" que nadar, lo que se dice nadar, en su vida ha nadado más bien poco. Y que, cuando se inscribió como uno de los socios fundadores del Club Natación Santa Olaya en septiembre de 1953, lo hizo más por "la pandilla" que por la idea de pasarse las tardes en una piscina. Este gijonés, vecino de El Natahoyo, tiene ahora 94 años –aunque aparenta bastantes menos– y es el espejo de la experiencia de una entidad deportiva que este 2023 celebrará el 70.º aniversario de su fundación con un largo programa festivo, a punto de cerrarse, que prolongará durante todo el año. La directiva ha entendido que "la inmensa suerte" de contar con "veteranísimos" como "Chani" merece aprovechar la efeméride para hacer un repaso a la historia del club y sembrar el sentimiento de orgullo por el "Oly" en los nadadores que marcarán el futuro del grupo. En este marco, hoy mismo, a las 16.30 horas, la entidad bautizará su piscina de competición con el nombre de José Luis Sánchez Castro "Josín", histórico entrenador olayista fallecido en marzo del año pasado a los 59 años.

Boadella, secretario fundacional del Santa Olaya, fue pionero junto a otros nombres ilustres como Pelayo Blanco –el primer presidente del club–, el tesorero Manuel García y el director técnico Fernando Cadavieco. "De aquella, los que vivíamos por el barrio teníamos la sensación de que había muchos grupos futboleros pero que nosotros lo que teníamos más cerca era el mar", señala. Él recuerda cómo los más mayores de aquella pandilla –él era uno de los benjamines– se las apañaron para entrenar con reguralidad en aguas abiertas y, más tarde, para crear su piscina en el entorno por entonces llamado "el pedreru", a golpe de pico y dinamita, en 1959. "En aquellos años lo que se nos daba mejor eran las travesías, estábamos fuertes", presume Boadella.

La historia del Santa Olaya vive también en el gijonés Paco González, que lleva 57 años de socio. Ahora, con 71, confiesa que él también se apuntó al club más por los amigos que por las sesiones de crol. "El Santa Olaya era un lugar de reunión, lo que teníamos en el barrio para pasar el rato. En mi grupo de amigos era casi obligación formar parte de esto", cuenta, orgulloso. Se confiesta también González como un nadador de poco aguante. "Me di cuenta muy rápido, además. Me eché al agua y a la media hora dije: se acabó, no valgo", bromea. En aquella época el Santa Olaya aún no sabía nada de las piscinas climatizadas y las competiciones profesionales en las que ahora se mueve. "Funcionaba de junio a agosto esto, y solo había piscina exterior. Pagabas 200 pesetas por la entrada y luego un duro cada mes", rememora González.

El relevo de los históricos del "Oly" lo tomó la generación de Dolores Pellitero, de 64 años y 30 de ellos como socia del club. Toda su familia está en el Santa Olaya y de aquella "lo lógico" era hacerse socio de pequeño y aprender a nadar cuanto antes. "A mí se me atascó bastante. Normalmente necesitas un cursillo y yo tuve que hacer cuatro", señala, riéndose. Recién jubilada, se ha marcado como reto ahora retomar sus visitas semanales al club. Porque lo que importa es la compañía. "Lo bueno del Santa Olaya es que los llevamos mucho tiempo de socios hicimos amigos que son para toda la vida", aclara Borja García, de 45 años y, de ellos, 29 como socio. Cuenta que en el club encontró a su pandilla y, de paso, la cura a un dolor de espalda que le había acompañado durante toda su juventud.

Las nuevas generaciones del Santa Olaya ya han crecido entre piscinas cubiertas, fisioterapeutas, pistas climatizadas y rutinas de entrenamiento de alto nivel. Pero la idea de ser del "Oly" es similar. Por ejemplo, María Calvo, capitana de la categoría femenina del primer equipo del club, explica: "Yo el club lo siento un montón. Quizás hasta ahora no soy tan consciente de lo que costó crear todo esto, pero me acuerdo mucho de ‘Josín’ y me parece muy bonito poder decir que soy del Santa Olaya". Tiene 17 años, y su rutina haría flaquear a la generación de González y Boadella. "Entrenamos tres días a la semana por la mañana, de lunes a viernes por las tardes y los sábados por la mañana. El horario solo cambia cuando hay competiciones", concreta.

Óscar Saura, su homólogo en la categoría masculina, es casi un recién llegado, lleva cosa de un año en el club. A sus 24 años, es nadador profesional y aspira a labrarse una carrera como entrenador. Barcelonés, él supo de la existencia del Santa Olaya desde bien pequeño. "Siempre escuché mencionar a este club, sabía que tenía renombre. Poder ser ahora capitán en un año tan especial como el de este aniversario, incluso no siendo de aquí, es todo un orgullo", asegura. Junto a estas jóvenes promesas hay también pequeños diamantes como Tyrion Rodríguez, de seis años y muy dicharachero. "Mi padre y mi abuelo ya eran socios, así que yo también, desde que nací", presume. Ante la pregunta de si sabe nadar, abre mucho los ojos y asiente con la cabeza. La duda ofende.