"La figura del cronista parece decimonónica, pero es necesaria y dignifica la ciudad"

Luis Pascual es el presidente del Ateneo Obrero de Gijón, entidad que, junto a la Sociedad Cultural Gijonesa, ha presentado la propuesta para que Luis Miguel Piñera, historiador y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, sea cronista oficial de la ciudad. Aporta argumentos para defender esta petición y ensalza la labor que ha hecho Piñera hasta la fecha, pese a no estar reconocido oficialmente como cronista. Añade el beneficio que supondría para el movimiento asociativo y el sector cultural que vuelva a existir esta figura, vacante desde hace más de tres décadas

–¿Cómo nace la iniciativa?

–Siempre hubo un "runrún" en muchos actos en los que Luismi Piñera participaba, en charlas o presentaciones de sus libros, donde se decía que tenía que ser cronista por sus conocimientos. A raíz de la medalla de plata de la villa en 2019, que fue un gran reconocimiento, se activó aún más la necesidad de cubrir la falta de esa figura, que estaba vacante. Y Luismi Piñera está bien capacitado por trayectoria y méritos, porque lleva años trabajando especialmente en la historia contemporánea de la ciudad, la de los siglos XIX y XX. Además, tiene una memoria popular, un conocimiento del día a día y de la calle que le ha servido para acumular méritos sin haberlos buscado.

–¿Cómo fueron los contactos entre las dos entidades que impulsan la candidatura?

–Luismi es socio de las dos entidades, la Cultural Gijonesa y el Ateneo Obrero. Hablando entre socios y directivas nos decidimos a dar el paso y proponerlo. Lleva 30 años vacante la plaza de cronista. No desmerecemos a algún otro candidato, si lo hay, pero lo que queremos es avalar los méritos de Luismi Piñera, que está capacitado para cubrir ese papel de cronista oficial.

–¿Por qué?

–Porque es una persona desinteresada. Es un puesto no remunerado. Seguirá en definitiva haciendo lo que hace, pero de una forma más formal y reconocida. Un poco todo eso confluyó para que se tomase esta decisión.

–Usted que le conoce, ¿qué resaltaría de su figura para cumplir con este puesto?

–Su afabilidad y predisposición a cualquier cosa que se le pida. Es alguien cercano, que está dispuesto a hablar de lo que sabe. No tiene problemas en compartirlo. Eso es un punto importante. No sería un pope de la historia ni cosas así parecidas.

–¿Por qué es necesario que Gijón recupere la figura de cronista oficial después de tres décadas de ausencia?

–Porque es demasiado tiempo. Gijón siempre tuvo cronistas oficiales, aunque es cierto que a veces no continuados, con periodos desiertos, pero no hay un período tan largo. Otros concejos de Asturias también los tienen. Puede que se piense que es una figura decimonónica, pero es algo necesario y que dignifica a la ciudad. No supone mucho ni es un cargo remunerado, ni es un puesto ejecutivo. Es algo que a Gijón le puede dar mucho.

–Pero, ¿para el movimiento asociativo y cultural es clave que exista ese papel?

–Una figura de cronista oficial sí que pondría en valor el movimiento asociativo ciudadano de Gijón. Es otra de las claves por la que también es importante, para que quede constancia y la gente conozca más en detalle ese trabajo y tarea que se realiza.

–Las primeras reacciones a la petición han sido de consenso, todas favorables. ¿Mantuvieron o mantendrán contactos para que salga adelante?

–No contactamos con nadie. No era uno de nuestros objetivos. Aunque se puede entender que se necesite un consenso. Es algo que nos parece factible que se pueda alcanzar. Además, el reglamento del cronista creo que permite hasta dos simultáneos. Si eso fuera así, tampoco nos negaríamos a ello, pero sí consideramos que uno de ellos tendría que ser Luismi Piñera.

–Dice que la figura del cronista puede parecer decimonónica. ¿En qué medida se puede modernizar?

–Las herramientas actualmente han cambiado, ha mejorado la transmisión del conocimiento y eso está ahí. Han aparecido las redes sociales, como complemento de la imagen, documentales, testimonios o entrevistas. El campo de acción puede ser muy amplio para conseguir la difusión de la historia y acontecimientos de la ciudad. Luismi Piñera ha tocado muchos palos y eso para él no será difícil. Pero esa modernización no tiene que ser solo cosa del cronista, porque siempre puede haber técnicos que complementem esa difusión por las nuevas vías. Y alguna cosa más interesante que se podría hacer.

–¿A qué se refiere?

–Ya que la figura del cronista existe en otros puntos de Asturias, pues sería interesante tejer redes entre cronistas de diferentes espacios.