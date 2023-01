Amplio apoyo social a que Luis Miguel Piñera sea cronista oficial: "Gijón debe tener uno"

"Luismi Piñera tiene el perfil preciso para ser el cronista oficial de Gijón. Se lo ha ganado tras muchos años de trabajo". Estas palabras de la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso se suman a la batería de apoyos que avalan la propuesta de la Sociedad Cultural Gijonesa y el Ateneo Obrero para que el historiador gijonés y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA sea designado para una figura vacante desde 1992. Junto a ella, muestran también su apoyo otras cronistas de la región, las federaciones vecinales y representantes del ámbito deportivo. Dicen que Piñera cuenta con la "solvencia" de años como investigador.

Fernández Felgueroso explica que, en estos años, Gijón ha tenido "cronistas informales", como el propio Piñera o el fallecido Paco Prendes Quirós, que se autoimpusieron la tarea de recopilar anécdotas locales. "Me parece bien recuperar la figura de manera oficial y Luismi lleva años tratando las cuestiones que afectan a la ciudad", asegura.

Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro, considera que es "una cosa extraña" que Gijón "haya estado tanto tiempo sin un cronista oficial". "Luismi Piñera, para mí, es el más idóneo para ocupar ese puesto. Lo demuestra con lo que escribe en el periódico: yo he aprendido la historia reciente de la ciudad con sus columnas y sus artículos de prensa", asegura. "Es un hombre que se ha documentado mucho, que tiene un criterio muy equilibrado y que sabe hacer gustar la ciudad, que es algo muy importante. Él lleva tiempo ejerciendo como cronista, y ahora lo que se busca es solo reconocer y hacer oficial ese trabajo", añade.

Pepa Sanz, cronista oficial de Avilés e integrante de la junta de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales (Raeco), explica: "Desde la asociación insistimos en el valor de esta figura porque no es algo anticuado ni obsoleto, sino que fomenta que alguien esté en contacto directo con su ciudad y mantenga vivo su pasado". Asegura que "es una pena" que Gijón no tenga cronista, recuerda que otros concejos como Morcín y Riosa han recuperado al suyo y, sobre Piñera, añade: "Conozco sus publicaciones y su forma de ser y lo vería francamente bien como cronista. Es una persona muy capaz". Carmen Ruiz-Tilve, su homóloga en Oviedo, añade: "La figura del cronista es muy importante. No cobramos nada, pero ayudamos en todo lo que podemos. En Gijón, no hay y hace mucha falta".

Desde el sector deportivo, Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, considera a Piñera "un muy buen candidato" para recuperar una figura "relevante" para la ciudad que "ayuda a preservar su identidad y su legado a largo plazo". Cree que reinstaurar el cargo "puede ser una forma de fomentar el interés por la historia local". Antonio Corripio, presidente del Grupo Covadonga, dice que "es necesario alguien que ‘pase a limpio’" y "ensalce" la historia local y afirma que Piñera es un investigador "muy solvente" que le merece "todo el respeto", aunque dice ignorar si hay otros candidatos. José Enrique Plaza, presidente del Santa Olaya, defiende nombrar a un cronista para "poner en valorar" la historia local y asegura que Piñera, "con un extenso bagaje en la difusión de la memoria histórica y social", le parecería una elección "muy acertada".

Manuel Cañete, líder de la Federación Vecinal de la zona urbana (FAV), explica que "es el momento" de nombrar a un cronista y respalda a Piñera, cuya candidatura es "todo un acierto" porque "trabaja para recuperar la historia de los barrios". Miguel Llanos, líder de la Federación rural "Les Caseríes", considera "fundamental" que Gijón vuelva a tener cronista y también apoya que el cargo lo ostente Piñera. Begoña Piñero, de la Tertulia Feminista "Les Comadres", considera una idea "estupenda" impulsar la figura: "Un cronista es quien recoge lo que pasa en nuestro Gijón y Luismi es todo un personaje capaz de hacerlo", señala.